اتحاد المحامين العرب يدعو لمقاضاة النظام التركي على جميع جرائمه في سورية

جدد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، إدانته العدوان التركي على الأراضي السورية مؤكداً أنه يشكل خرقاً صارخاً لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد بيان للمكتب في ختام دورته الطارئة في القاهرة والتي عقدت تحت شعار «لا للعدوان التركي على الأراضي العربية السورية»، على دعمه الكامل لسورية في دفاعها المشروع عن أراضيها في مواجهة العدوان التركي، وحيا صمود القيادة السورية وإنجازات الجيش العربي السوري في الحرب ضد الإرهاب.

المؤتمر الذي شهد تصفيقاً حاراً ومستمراً من قبل المشاركين به بالوفد السوري، مشابهاً لما حصل في البرلمان المصري، دعا إلى مقاضاة النظام التركي ورئيسه أمام المحاكم الدولية والوطنية التي تعتمد نظام الولاية القضائية الدولية، لإدانته على عدوانه المستمر على سورية منذ عام 2012 وحتى الآن، والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الأضرار الجسيمة التي تسبب بها، والعمل على تحريك دعوى أخرى بحق رئيس النظام التركي أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن جرائم الحرب التي ارتكبها ضد سورية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب السوري.

القائم بأعمال السفارة السورية بالقاهرة بسام درويش، أكد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر تصميم الجيش العربي السوري والقيادة السورية على استعادة كل شبر من الأراضي السورية، لافتاً إلى العلاقة «المشيمية» التي تربط الشعبين السوري والمصري، معتبراً أن هذا الرفض الشعبي الواسع للعدوان التركي على سورية، ومساندته لسورية في حربها ضد الإرهاب، هو انعكاس طبيعي للرأي العام المصري والعربي.