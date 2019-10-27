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وجهت بتوزيع الكهرباء والمحروقات بشكل عادل … الحكومة تستعد للشتاء

| هناء غانم

الإثنين, 28-10-2019

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس كلاً من وزارتي الكهرباء والنفط باستخدام الإمكانات المتوفرة من الوقود لتزويد المحافظات بالطاقة الكهربائية وفق برنامج توزيع عادل يراعي الوضوح والشفافية مع المواطنين بما يضمن استمرارية التزود بالتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء وفق الإمكانات المتاحة من مادتي الفيول والغاز.
وبحسب بيان صحفي لجلسة المجلس أمس حصلت «الوطن» على نسخة منه تم التشدد ضرورة ضبط الأسواق وتوفير المواد الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة في صالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على بدء تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.
كما كلف المجلس اللجان «الاقتصادية والموارد والطاقة والخدمات» دراسة التسهيلات الواجب تقديمها لتشجيع توطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة عبر إدراجها ضمن برنامج إحلال المستوردات وتقديم قروض ميسرة للصناعيين ودراسة إعفائهم من الضرائب والرسوم وتخصيصهم بالأراضي اللازمة بأسعار تشجيعية ومنح ميزات تفضيلية لأسعار شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة وتشجيع صناعة السخانات الشمسية عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.

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