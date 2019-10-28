رسوم متحركة تحكي تاريخ الأرض في 140 ثانية

نشر موقع «ذي صن» البريطاني فيديو قصيراً يجسد رسماً متحركاً مذهلاً يضغط أو يختصر تاريخ الأرض في 140 ثانية.

ويعرض الفيديو الجدول الزمني للأرض البالغ 4.5 مليارات عام، كما لو كان رحلة من لندن إلى إدنبرة في المملكة المتحدة.

وتبدأ المحاكاة المبتكرة من لندن، على بعد 332 ميلاً (534.3 كم) من إدنبرة، حيث لم يمض وقت طويل على اصطدام كوكبنا بكوكب مارق، مكوناً القمر.

ومع المرور شمالاً عبر المقاطعات المنزلية، تظهر العلامات الأولى لأشكال الحياة البسيطة قبل زهاء 3.8 مليارات سنة. وما إن نصل إلى «يوركشاير»، فإن انفجار البكتيريا المنتجة للأكسجين يغزو الأرض.

وبعد زهاء 200 مليون سنة، يتلألأ الجو بالأكسجين، ما يسمح بحياة أكثر تعقيداً.

وبالوصول إلى جنوب إدنبرة- تقريباً 90 بالمئة من الرحلة- تستعمر النباتات الأرض منذ زهاء 465 مليون سنة.

ومع المرور إلى العاصمة الإسكتلندية في مقطع الفيديو، يبدأ عصر الديناصورات وتتشكل القارات السبع للأرض. وتقترب الرحلة مقدار 5 أميال فقط من نهايتها، عند مرحلة اصطدام كويكب «انقراض الديناصورات» بالأرض.

وتطور الإنسان المعاصر منذ زهاء 200 ألف سنة، أو على بعد 78 قدماً (23.7 متراً) من وسط إدنبرة.