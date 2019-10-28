انطلاق مهرجان التراث الشعبي بطرطوس

افتتح مساء أمس مهرجان التراث الشعبي الخامس في طرطوس حيث أكد معاون وزير الثقافة توفيق الإمام أن التراث هو الهوية التي تركها الأسلاف لنا وهو بشقيه المادي واللامادي إحدى ميزات ثقافتنا.

وقال مدير ثقافة طرطوس خلال الافتتاح: إن الأمة الحية هي التي تعتز بتراثها لكونه جزءاً أساسياً من مكونات الهوية.

وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تراثياً راقصاً لفرقة طرطوس للفنون الشعبية وتم فيه تكريم مجموعة من العاملين في مجال التراث السوري.

كما تضمن المهرجان افتتاح معرض للحرف التقليدية ومساء أمس أقيمت ضمن فعاليات المهرجان أمسية زجلية لجوقة البيلسان، واليوم وغداً تقام عدة نشاطات منها ندوة حرفتي هويتي بعنوان «لف الحرير الطبيعي»، وفيلم عن تراث طرطوس لحسين يوسف، وحفل فني تراثي للفنان احمد عبد الحميد، ومحاضرة بعنوان (الزينة عند المرأة الريفية) لجمانة حرفوش، وسيختتم المهرجان بحفل موسيقي وكورال عبق.