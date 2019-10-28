تعثر اليوفي وإنتر وسقوط جديد لميلان وزحمة وصفاء في إسبانيا … غرناطة وأتلانتا يكتبان التاريخ في الليغا والسييراA

تأجل الكلاسيكو لتسنح الفرصة أمام متصدر جديد ولو لفترة بسيطة، فقد استطاع غرناطة الفريق الأندلسي الصغير القفز إلى القمة بفضل فوز ضئيل بهدف لكنه كان كافياً ليكتب تاريخه الخاص في الدوري الإسباني مستغلاً عدم لعب الكلاسيكو مثلما فعل أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية الذين أصبحوا شركاء للبرشا في الوصافة والفارق بين هذا الرباعي الأهداف بالطبع.

وفي إيطاليا تعثر اليوفي ولم يستغل ملاحقه إنتر ذلك فقلده بطريقة أكثر إثارة ليستفيد منافسهما الأقرب أتلانتا مقلصاً الفارق بفوز كاسح كتب من خلاله تاريخه الخاص في عالم الكالشيو ومبتعداً بالمركز الثالث عن نابولي الذي فشل بدوره بالفوز على سبال واقترب روما من مربع الكبار بعدما حسم القمة الخاصة بالفوز على ميلان.

موعد مع الصدارة

لم يخيب غرناطة آمال عشاقه الذين أمّوا ملعب تويفو كارمينس فقد حقق المطلوب بفوز صعب على جاره بيتيس بهدف دخل به تاريخ الليغا من بابه الواسع، فقد تصدر الفريق الذي تأسس مع بدايات الليغا ترتيب الدوري للمرة الأولى بتاريخه (بعد 10 جولات) وهو الذي يخوض موسمه الرابع والعشرين بين الكبار بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة مستغلاً تأجيل قمة البرشا المتصدر السابق مع الريال، وسجل الهدف اللاعب ألفارو ماديو (25 عاماً) وهو هدفه الثاني فقط هذا الموسم والأول كان بمرمى برشلونة.

فوز غرناطة هو الرابع بملعبه والثالث بهدف من 6 انتصارات لم يتلق خلالها أي هدف وعدا الفوز على برشلونة بهدفين جاءت انتصاراته الأخرى على حساب أندية من النصف الثاني من اللائحة بينما خسارة بيتيس هي الرابعة خارج أرضه والأولى من دون تسجيل والثالثة في أربع جولات دون فوز.

وبالنتيجة ذاتها فاز سوسيداد على سلتا فيغو مسجلاً فوزه الثالث خارج ملعبه وهو الفوز الثاني على التوالي منزلاً الخسارة الثانية على التوالي بممثل فيغو والثالثة بملعبه، أما إشبيلية فقد انتظر هدافيه المكسيكي تشيشاريتو والأرجنتيني أوكامبوس والثلث الأخير من مباراته أمام خيتافي ليحقق فوزاً بثنائية والثالث في سانشيز بيزخوان والخامس من دون رد من ستة وخسر أزرق العاصمة للمرة الثانية خارج أرضه من ثلاث هزائم غاب فيها لاعبوه عن التسجيل.

النتائج الكاملة – الإسباني 10

– غرناطة × بيتيس 1/صفر ألفارو ماديو (61).

– أتلتيكو مدريد × بلباو 2/صفر نيغويز (28) موراتا (64).

– سلتا فيغو × سوسيداد صفر/1 إيساك (82).

– إشبيلية × خيتافي 2/صفر تشيشاريتو (69) أوكامبوس (78).

– فياريال × ألافيس 4/1 للفائز إيكامبي (13 و65) جيرارد مورينو (84) أونتيفيروس (90+1) وللخاسر لوكاس مارتينيز (50).

– ليغانيس × مايوركا 1/صفر بريثويت (31).

– بلد الوليد × إيبار 2/صفر نافارو (10) ساليسو (39).

– ليفانتي × اسبانيول صفر/1 إيسبيتوسا (38).

– أوساسونا × فالنسيا 3/1 للفائز سانخورخو (34) روبين سانتوس (48) استيبنبيان (80) وللخاسر رودريعو مورينو (14).

بانوراما إسبانية

– 18 هدفاً شهدتها المباريات التسع التي انتهت جميعها بالفوز ومنها 7 لأصحاب الضيافة و7 بنتائج نظيفة و4 بهدف يتيم ولم تحتسب أي ركلة جزاء.

– 42 بطاقة صفراء شهدتها الجولة منها 7 في مباراة سلتا وسوسيداد التي شهدت طرد لاعب الأول بابي ديوب بالإنذار الثاني في حين طرد رودريغو مورينو (فالنسيا) بالحمراء المباشرة.

– صعد جيرارد مورينو ليشارك لورينزو مورن صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف يليهما بنزيمة بـ6 أهداف ثم دانييل باريخو وإيكامبي ولويس سواريز بـ5 أهداف وسجل 10 لاعبين 4 أهداف.

سباق جديد

تنطلق اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من الليغا بمباراتين وفيهما تتجدد المنافسة بين الأتلتي وبرشلونة ففوز الأول على أرض ألافيس يمنحه الصدارة منفرداً ويضغط على الكاتالوني الذي يستضيف بلد الوليد وكلا الفريقين مرشحان للفوز خاصة إذا ما عرفنا أن الأتلتي لم يخسر من ألافيس في 6 مواجهات أخيرة جمعتهما في المواسم الثلاثة الفائتة على حين برشلونة حصد العلامة الكاملة حتى الآن في نيوكامب وإن فاز بصعوبة (1/صفر) على ضيفه الأندلسي في الموسم الماضي، علماً أن فوز بلد الوليد الأخير في معقل البرشا حدث قبل 22 عاماً.

مباريات الأسبوع 11

– اليوم: ألافيس × أتلتيكو مدريد (8.00)، برشلونة × بلد الوليد (10.15).

– غداً: فالنسيا × إشبيلية، سوسيداد × ليفانتي (8.00)، بلباو × إسبانيول (9.00)، بيتيس × سلتا فيغو (10.00)، ريال مدريد × ليغانيس (10.15).

– الخميس: إيبار × فياريال، مايوركا × أوساسونا (8.00)، خيتافي × غرناطة (10.15).

بيرغامو تحتفل

59 موسماً قضاها أتلانتا في السييراA لم يصل فيها لأفضل من المركز الثالث الذي أنهى عليه الموسم الماضي بفضل مجموعة من اللاعبين الطامحين والمدرب غاسبريني الذي تغيرت أوضاع الفريق منذ قدومه إلى برغامو قبل ثلاث سنوات وهاهو يتابع ما فعله الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث ذاته وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر يوفنتوس ونقطتين عن الثاني إنتر وجاء تعزيز موقعه بفوز تاريخي بلغ (7/1) على حساب ضيفه أودينيزي الذي لعب منقوصاً لمدة ساعة كاملة وكانت النتيجة تشير وقتها إلى التعادل، وبهذه السباعية عادل أكبر انتصاراته تاريخياً والذي سجله قبل 67 سنة على حساب تريستينا (1952) رافعاً أهدافه إلى 28 هدفاً وهو أفضل سجل لناد إيطالي بعد 9 جولات منذ فعلها ميلان قبل 26 عاماً والأهم أن أتلانتا وصل إلى النقطة 20 بعد 9 جولات للمرة الأولى بتاريخه، فوز أتلانتا هو الأعلى هذا الموسم بالكالشيو والثاني له بملعبه من 6 انتصارات تلقى أهدافاً في خمسة منها، أما هاتريك لويس مورييل فهو الثالث هذا الموسم في السييراA.

واستعاد روما نغمة الفوز بعد تعادلين على حساب ميلان الذي عاد لسيرته الأولى مع الهزائم مسجلاً الثالثة خارج أرضه بينما فوز الجيلاروسي هو الثاني بملعبه، علماً أنه شباكه اهتزت للمباراة السابعة هذا الموسم، وبالمقابل اقترب جاره لازيو من مربع الكبار بفوز متأخر على حساب فيورنتينا فأوقف سلسلة الأخير الإيجابية عند 6 مباريات دون خسارة فتلقى هزيمته الثانية في فلورنسا على حين حقق لازيو فوزه الثاني خارج أرضه.

الإيطالي – الأسبوع 9

– ليتشي × يوفنتوس 1/1 للأول مانكوسو (56 من جزاء) وللثاني ديبالا (50 من جزاء).

– إنتر ميلانو × بارما 2/2 للأول كاندريفا (23) لوكاكو (51) وللثاني كرامو (26) جيرفينيو (30).

– أتلانتا × أودينيزي 7/1 للفائز إيلشيتش (21 و43) مورييل (35 من جزاء و48 و75 من جزاء) بازاليتش (52) أداما تراوري (83) وللخاسر أوكاكا (12).

– سبال × نابولي 1/1 للأول كوريتش (16) وللثاني ميليك (9).

– روما × ميلان 2/1 للفائز دزيكو (38) زانوليو (59) وللخاسر تيو هيرنانديز (55).

– فيورنتينا × لازيو 1/2 للخاسر كييزا (28) وللفائز خواكين كوريا (22) إيموبيلي (89).

– بولونيا × سامبدوريا 2/1 للفائز بالاسيو (48) ماتيا باني (78) وللخاسر جابياديني (64).

– هيلاس فيرونا × ساسولو صفر/1 دويورشيتش (50).

– تورينو × كالياري 1/1 للأول زازا (69) وللثاني نانديز (40).

– جنوا × بريشيا 3/1 للفائز أغوديلو (66) كوامي (75) باندييف (79) وللخاسر تونالي (34).

حصيلة إيطالية

– 4 تعادلات كلها بأهداف مقابل 6 انتصارات ومنها 5 بأهداف من الجانبين لتشهد الجولة 32 هدفاً جاء أربعة منها عبر نقطة الجزاء وأهدر كايسيدو (لازيو) ركلة خامسة.

– 66 مرة ظهر اللون الأصفر (رقم قياسي هذا الموسم) وتحول إلى اللون الأحمر في مناسبتين بطرد لوكا رانييري (فيورنتينا) وأبوكو (أودينيزي) بالإنذار الثاني.

– عزز شيرو إيموبيلي صدارته للهدافين برصيد 10 أهداف وتقدم لويس مورييل إلى المركز الثاني بـ8 أهادف يليه كل من: لوكاكو وبيراردي ودوفان زاباتا بـ6 أهداف ثم دزيكو ومانكوسو بـ5 أهداف.

ضغط الإنتر

ستكون الفرصة سانحة أمام إنتر للانفراد بالصدارة مؤقتاً ووضع اليوفي تحت الضغط عندما يفتتح منافسات الجولة العاشرة الليلة على أرض بريشيا ثامن عشر اللائحة وتعود الزيارة الأخير للنيرازوري إلى ملعب ريغامونتي لعام 2011 ويومها عاد بالتعادل 1/1 علماً أن الفريق حصد العلامة الكاملة حتى الآن خارج أرضه مسجلاً أربعة انتصارات أحدها بالديربي (في ملعب ميلان).

مباريات الأسبوع 10

– اليوم: بارما × هيلاس فيرونا (8.00)، بريشيا × إنتر ميلانو (10.00).

– غداً: نابولي × أتلانتا (8.00)، يوفنتوس × جنوا، لازيو × تورينو، ساسولو × فيورنتينا، أودينيزي × روما، كالياري × بولونيا، سامبدوريا × ليتشي (10.00).

– الخميس: ميلان × سبال (10.00).