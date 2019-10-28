السيمفونية الوطنية في حلب وحمص

تحيي الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان أمسية ضمن فعاليات حلب عاصمة الثقافة العربية في السادسة من مساء اليوم على مسرح نقابة الفنانين بمدينة حلب.

كما تحيي أمسية أخرى ضمن فعاليات مهرجان الثقافة الموسيقية التاسع عشر يوم الخميس المقبل على مسرح المركز الثقافي بحمص الساعة السادسة مساءً.

تقدم الفرقة في الأمسيتين برنامجاً منوعاً بين الأعمال الكلاسيكية وأعمالاً للمؤلفين السوريين منها أغنيتان من افتتاحية حلاق اشبيليا لروسيني، أداء منفرد ميخائيل تادرس، وأغنيتان لفاغنر، أداء منفرد سمية الحلاق، وأغنيتان من أوبرا كارمن لبيزيه، فضلاً عن أعمال موسيقية سورية منها «مرآة» وهي مقطوعة للعود والوتريات للموسيقي عدنان فتح الله وأداء منفرد للمؤلف ذاته، وعمل آخر بعنوان «يارا» للمؤلف وعازف التشيللو صهيب السمان، كما سنعزف للموسيقي السوري نوري الرحيباني مختارات أغان ورقصات سيمفونية عربية.

أما أمسية حمص فستتضمن البرنامج ذاته ماعدا المقطوعات التي ستقدمها سمية الحلاق في حلب.