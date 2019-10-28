رياضة

الفارق يتسع مجدداً في الليغ آن

| الوطن

الثلاثاء, 29-10-2019

ابتعد سان جيرمان بالصدارة رافعاً الفارق مع أقرب منافسيه إلى ثماني نقاط عقب فوزه العريض على مرسيليا في كلاسيكو فرنسا الكبير برباعية واستفاد بطل الموسمين الفائتين من تعثر نانت على أرضه أمام موناكو واستعاد رين نغمة الانتصارات عقب سبع جولات كاملة بعدما انتظر الوقت بدل الضائع لينهي مباراته مع ضيفه تولوز 3/2 علماً أنه تقدم بهدفين في الدقائق العشر الأولى قبل أن يدرك الضيوف التعادل واستطاع يان غبوهو تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+2، وفشل سانت إيتيان بمواصلة انصاراته فتعثر بأرضه أمام أميان ورغم تقدمه بهدف إلا أنه كان قريباً بالسقوط لولا هدف التعادل الذي جاء من مدافع الضيوف ديباسي قبل النهاية بقليل.

شوط يكفي
لم يحتج سان جيرمان لأكثر من شوط واحد لينهي أحلام مرسيليا التي داعبت مخيلة عشاقه بإمكانية إيقاف سلسلة تفوق فريق العاصمة لثماني سنوات أخيرة ولأن الباريسي امتلك إيكاردي ومبابي فكان طبيعياً أن تكون له الكلمة العليا، فلم يمهل الأرجنتيني الضيوف أكثر من 10 دقائق ليفتتح التسجيل قبل أن يعزز برأسية بعد منتصف الشوط ليأتي الدور على الفرنسي مبابي الذي سجل ثنائية وبها انتهت الحكاية بفوز هو الخامس في البارك دوبرنس والرابع بأربعة أهداف ورفع إيكاردي رصيده إلى 7 أهداف في 8 مباريات بكل المسابقات منذ قدومه إلى باريس ورفع مبابي رصيده إلى 8 أهداف خلال 8 مباريات.
فوز سان جيرمان حمل الرقم 31 بالكلاسيكو فعادل انتصارات مرسيليا الذي تلقى خسارة الأقسى هذا الموسم والثانية خارج فيلدروم، علماً أن الكوستاريكي نافاس حافظ على نظافة شباك المتصدر للمرة الثامنة.

نتائج الجولة 11
سان جيرمان × مرسيليا 4/صفر، نانت × موناكو صفر/1، ليل × بوردو 3/صفر، مونبيلييه × أنجيه صفر/صفر، ريمس × نيم صفر/صفر، بريست × ديجون 2/صفر، رين × تولوز 3/2، سانت إيتيان × أميان 2/2، ستراسبورغ × نيس 1/صفر، ليون × ميتز 2/صفر.

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