كاد النواعير يتكلم بالمصري!

في معلومات تكشف لأول مرة خاصة لـ«الوطن» أقر المدرب المصري محمد علوش بوجود اتصالات مع وسيط سوري لانتقال قريب للتدريب مع ناد سوري يلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم تحفظ على ذكر اسمه لكنه أشار إلى أن هذا النادي من أندية الساحل السوري وتربطه علاقة صداقة متينة مع شخصية كبيرة فيه.

وأضاف علوش الذي يدرب حالياً مع فريق مقاولون طنطا أحد أندية الدرجة الأولى في بلاده أو الممتاز (ب) كما يسمونه في مصر أن عملية انتقاله للدوري السوري لن تتعثر بسبب ارتباطه الحالي مع مقاولون طنطا في ظل اتفاق مسبق مع إدارته بإمكانية فسخ العقد بين الطرفين في حال تلقي المدرب لأي عرض تدريبي خارجي، علماً أن علوش قاد الفريق في ثلاث مباريات حتى الآن في الدوري ومباراتين في الكأس وفاز فريقه في جميعها مع الإشارة هنا إلى أن والد النجم العالمي محمد صلاح هو الراعي الرسمي للفريق الذي تخرّج منه المبدع صلاح.

وأوضح الكابتن علوش بالقول: أنا متابع جيد للدوري السوري الذي أراه سهلاً إذا ما أنجز المدرب عمله بشكل صحيح وتوفرت له ظروف العمل المناسبة وحسب إمكانيات النادي آملاً أن تتم عملية انتقاله إليه عما قريب.

النادي الذي سيدربه سيكون رقماً صعباً والحصان الأسود في الدوري وفي تفاصيل الشروط التي ناقشها مع الوسيط السوري أشار علوش أنها عادية جداً وشملت مبلغ 6 آلاف دولار كمقدم عقد و3 آلاف دولار كراتب شهري إضافة للسكن والسيارة وحرية التعاقد مع لاعبين جدد بين المرحلتين وحسب احتياجات الفريق وفي حال الوصول إلى اتفاق نهائي فأنا سأتعهد لإدارته بإحداث طفرة في مستوى الأداء والنتائج على حد سواء.

ولأول مرة نبش المدرب علوش حادثة مفاوضات سرية جمعته الموسم الماضي مع رئيس نادي النواعير الحموي والتي تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب إصرار إدارة النواعير على قيمة الراتب الشهري ومقدم العقد وعلى أثرها وقّع المدرب مع فريق شباب كوم المصري وهو الذي درب أيضاً في سنوات سابقة السماوة العراقي وكانت ابرز إنجازاته الخارجية قيادة فريق جوكلام كيرلا الهندي لبطولة الكأس ببلاده فهل نراه قريباً في دورينا!؟