خدمة الفايبر المنزلي قريباً في السويداء

أكد مدير فرع السورية للاتصالات بالسويداء حازم الشوفي المباشرة بتنفيذ مشروع تمديد كوابل ضوئية لتركيب منصات لخدمة الفايبر المنزلي / FTTH/ بالسويداء.

وبيّن الشوفي أن كلفة المشروع خمسة ملايين و496 ألف ليرة وبمدة تنفيذ 56 يوماً، موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تخديم أربعة محاور بخدمة الفايبر حيث يشمل المحور الأول طريق قنوات بدءاً من ساحة تشرين وصولاً إلى دوار الزنبقة والثاني طريق الكوم بدءاً من مفرق مساكن الكهرباء وحتى مطعم كلاسيكال والثالث شارع المحافظة بدءاً من ساحة تشرين وصولاً إلى شركة سيريتيل والرابع الشارع المحوري بدءاً من دوار الشرطة العسكرية وحتى دوار المشنقة، حيث سيتم تخديم الشركات والبنوك والمصارف, لافتاً إلى أن خدمة الفايبر المنزلي تتمتع بعدة ميزات من بينها السرعة العالية من دون ضياعات تذكر والسعات العالية والوثوقية الكبيرة وسهولة التركيب موضحاً أن خدمة الفايبر حاليا ستكون للشركات والمصارف الخاصة نظرا لتكاليفها المرتفعة نسبيا حيث إن أسعار خدمة الفايبر «إيصال الليف الضوئي للمنزل» تتراوح بواقع 14800 ليرة بسعة 8 ميغا مع تحميل 225 غيغا وصوت، و17800 ليرة بسعة 10 ميغا مع تحميل 275 غيغا وصوت، و23800 ليرة بسعة 16 ميغا مع تحميل 375 غيغا.

كما أشار الشوفي إلى قيام فرع الاتصالات في السويداء بتنفيذ عدد من المشاريع منها توسيع الشبكة الرئيسية والفرعية في مركز المدينة بقيمة تزيد على 21 مليون ونصف المليون وتمديد الشبكة الرئيسية لوحدات نفاذ (المتونة- الصورة الصغيرة- الصورة الكبيرة- المتونة ) بنحو 3 ملايين وتنفيذ شبكة الكوابل الرئيسية والفرعية في مركز الرحى بنحو 51 مليون ليرة و توسيع الشبكة الفرعية لوحدات نفاذ مصادر بنحو 25 مليون إضافة إلى تمديد كبل الربط لبلدة قيصما -مركز ملح وتوسيع الشبكة الفرعية المعلقة -وحدة نفاذ الكارس بقيمة تصل إلى نحو 6 ملايين للمشروعين.