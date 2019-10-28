الكويت تحظر استيراد «الدرون» قبل الحصول على ترخيص مسبق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس الإثنين حظر استيراد جميع أنواع الطائرات من دون طيار قبل الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وقالت وزارة التجارة في بيان: إن القرار يحظر استيراد «جميع أنواع الطائرات من دون طيار بمختلف أحجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية».

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

كانت الصحف المحلية الكويتية نشرت خلال الشهور الماضية حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة تم اعتبارها اختراقاً أمنياً.