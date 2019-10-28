العدوان السعودي يواصل استهداف المدنيين في اليمن

واصلت قوى العدوان السعودي أمس قصف الأحياء والمناطق السكنية في محافظات الحديدة وصعدة وصنعاء اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر أمني قوله: إن منزل أحد المواطنين جنوب مدينة التحيتا في الحديدة احترق بالكامل جراء قصف مدفعي مكثف نفذته قوى العدوان على كل أنحاء المحافظة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار كما استهدفت بقصف بالرشاشات مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأفاد المصدر بوقوع أضرار في إحدى المدارس بقصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، مشيراً إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم أدت إحداها إلى تدمير منزل وعلى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

إلى ذلك أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة حيفان بمحافظة تعز وكبدوهم العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.