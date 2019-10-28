عربي ودولي

مناورة عسكرية إسرائيلية داخل مزارع شبعا المحتلة

| وكالات

الثلاثاء, 29-10-2019

دوت أصوات الانفجارات وإطلاق النار في الجنوب اللبناني فجر أمس ناجمة عن مناورة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مزارع شبعا المحتلة وسط تحليق الطائرات التجسسية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال استعملت خلال هذه المناورة المدفعية الثقيلة والرشاشات وأطلقت القنابل المضيئة في أجواء المزارع المحتلة بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع معادية في أجواء المزارع وفوق قرى العرقوب المحاذية للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وكان طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية جددوا أول من أمس خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

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