الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل البريكست وجونسون يضغط لإجراء انتخابات

وافق الاتحاد الأوروبي أمس على تأجيل مرن لخروج بريطانيا من التكتل (بريكست) مدته ثلاثة أشهر في وقت يضغط فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة بعد أن أرغمته المعارضة على طلب التمديد، الأمر الذي تعهد بأنه لن يطلبه أبداً.

وقبل أيام قلائل من الموعد المقرر لخروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي وهو 31 تشرين الأول أصبح مصير البريكست معلقاً في وقت لم يقترب فيه الساسة البريطانيون من توافق على طريقة الخروج أو توقيته أو إن كان سيتم أصلاً.

ودفعت إخفاقات متتالية في إتمام عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أم من دونه، التكتل الأوروبي إلى إرجاء الموعد المقرر لهذه العملية قبل ثلاثة أيام فقط من حلوله على حين تتفاقم حدة الخلافات على المستوى الداخلي في بريطانيا أو في أروقة الاتحاد بهذا الشأن من دون أي مؤشر إلى إمكانية التوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة.

ولم يقترب السياسيون البريطانيون ولو بأي درجة من التوصل إلى إجماع بشأن كيفية أو توقيت هذه الخطوة أو المضي بها أصلاً ما دفع الاتحاد إلى الموافقة على طلب لندن تأجيل الموعد.

واضطر جونسون الذي شغل منصب رئيس الوزراء في تموز متعهداً بالخروج في الموعد المقرر إلى طلب التمديد بعد هزيمته في البرلمان الذي رفض الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي على الخروج.

ووافقت الدول السبع والعشرون الباقية في الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا إلى نهاية كانون الثاني القادم مع إمكانية الخروج في موعد أسبق إذا وافق البرلمان البريطاني الذي يسوده انقسام شديد على اتفاق الخروج.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر «وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون على قبول طلب «التمديد المرن» الذي تقدمت به المملكة المتحدة إلى 31 كانون الثاني 2020».

وتحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى رد رسمي من بريطانيا على عرض التأجيل المحدد بثلاثة أشهر قبل البدء في اتخاذ «إجراء مكتوب» يكون للحكومات بمقتضاه الحق في قبول الرد البريطاني أو رفضه خلال 24 ساعة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي:«لا يمكننا بدء الإجراء المكتوب إلا إذا استلمنا موافقة الحكومة البريطانية على النص».

وجونسون ملزم بمقتضى القانون الذي وافق عليه البرلمان البريطاني الشهر الماضي بقبول التمديد بمجرد تلقيه العرض.

وقال المتحدث باسم جونسون أمس: إن رئيس الوزراء سيرد على عرض التأجيل المقدم من الاتحاد الأوروبي فور مراجعة التفاصيل.

وأكد دبلوماسيان كبيران في الاتحاد الأوروبي أن فترة الإجراء المكتوب المتفق عليها هي 24 ساعة تبدأ من وقت قبول بريطانيا عرض تأجيل البريكست من 31 تشرين الأول إلى 31 كانون الثاني.

وكان البريكست قد تأجل مرتين من قبل – بعد أن تحدد له يوم 29 آذار ويوم 12 نيسان – وذلك بعد أن فشلت تيريزا ماي سلف جونسون ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.

ومع استمرار حالة الشلل في السياسة البريطانية بشأن البريكست منذ ثلاث سنوات ونصف السنة بعد موافقة الناخبين على الخروج في استفتاء بأغلبية 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة، يطالب جونسون البرلمان بالموافقة على إجراء انتخابات مبكرة يوم 12 كانون الأول في مقابل منح البرلمان مزيدا من الوقت للموافقة على اتفاق الخروج.

لكن جونسون يحتاج إلى تأييد ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 650 عضواً.