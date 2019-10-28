مكتب الحريري: لا تمويل سعودي إماراتي لتغطية الاحتجاجات

نفى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس معلومات نشرتها صحيفة محلية عن تلقي ثلاث قنوات فضائية خاصة لبنانية تمويلاً من السعودية والإمارات لتغطية الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للحريري في بيان أمس: إن «ما نشرته جريدة الأخبار والادعاء بأن رئيس مجلس إدارة محطة «ال بي سي» بيار ضاهر، اعترف أمام الرئيس الحريري بأنه تلقى أموالاً من السعودية والإمارات مع زميليه تحسين خياط، وميشال المر، لتمويل تغطية الحراك الشعبي، مختلق ولا أساس له من الصحة».

وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية قد ذكرت في عددها الصادر أمس أن ضاهر، اعترف أمام الحريري بذلك قبل أيام.

ويرأس تحسين خياط مجلس إدارة قناة «الجديد»، على حين يرأس ميشال المر قناة «إم تي في».

وتقوم القنوات اللبنانية الثلاث على مدار الساعة وعبر شبكة مراسلين ومندوبين بتغطية مباشرة من مختلف مناطق لبنان للتظاهرات والاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ 17 الشهر الجاري.