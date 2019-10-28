«الهلال الأحمر» يدخل قافلة مساعدات إلى مدينة جاسم

أدخلت «منظمة الهلال الأحمر العربي السوري» أمس قافلة مساعدات محملة بالمواد الإغاثية إلى مدينة جاسم بريف درعا الشمالي جنوب البلاد.

وقال أحد مندوبي توزيع المساعدات في المدينة، حسب وكالات معارضة: إن القافلة تضم اثنتي عشرة شاحنة مقدمة من «برنامج الأغذية العالمي» وتحتوي 8200 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين.

وأضاف المندوب: إن المساعدات ستوزع على سكان البلدة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأعلن «الهلال الأحمر» السبت الماضي، أنه وزع سللاً غذائية وأكياس طحين على 7500 عائلة في بلدتي كفر شمس وأم العوسج وقرى دير العدس وعقربة والمال والطيحة بريف درعا، بعد أن كان أعلن في وقت سابق توزيع مساعدات لـ6950 عائلة في بلدتي نمر وسلمين وقريتي زمرين وجدية و2600 على أهالي مدينة إنخل، على حين وزع سللا غذائية لـ5300 عائلة في بلدتي الشجرة وحيط ومنطقة مساكن جلين وقرية جلين مطلع حزيران الفائت.

وكانت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أدخلت نهاية تموز الماضي قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينتي نوى وجاسم في ريف درعا.

وتحرص الحكومة السورية على إيصال المساعدات إلى المواطنين في مختلف المناطق إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات لضمان وصول المساعدات التي يقوم الهلال الأحمر بالإشراف على إيصالها لجميع المتضررين من الحرب الإرهابية التي تشن على سورية وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الأحمر.

وكان الجيش السوري تمكن من استعادة السيطرة على كامل محافظة درعا في الصيف الماضي.