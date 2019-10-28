واشنطن تدعو الأطراف العراقية إلى رفض العنف خلال الاحتجاجات … مجلس النواب العراقي يصوت على حل مجالس المحافظات باستثناء كردستان

اتخذ مجلس النواب العراقي عدداً من القرارات في مقدمتها حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، حسب ما أفاد مراسل «روسيا اليوم» في بغداد.

وأشار المراسل، إلى أن المجلس «سيخول المحافظ إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة».

ومن ضمن القرارات التي أقرها مجلس النواب «سيقوم المحافظون بتقديم موازناتهم المالية إلى اللجنة المالية، وكذلك إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية». وشدد البرلمان على أن هذه القرارات ستنفذ بدءاً من تاريخ التصويت عليها.

وصوت المجلس على «إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين، ومن هم بدرجتهم ابتداء من اليوم (أمس) الإثنين».

وجاء ضمن القرارات المتخذة «التصويت على قرار يلزم الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين، ومن ضمنهما المرتبات المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية وتشمل امتيازات رفحاء».

يذكر أن «امتيازات رفحاء»، منحت بقانون صدر عام 2003 عقب غزو العراق، حصل بموجبه معارضو النظام السابق وعوائلهم على معاشات كبيرة. وأوصى البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر.

في غضون ذلك حذرت قيادة العمليات في العاصمة العراقية بغداد من زج طلاب المدارس في ساحات المظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية منذ عدة أيام للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات.

ودعت القيادة في بيان لها أمس الهيئات التدريسية وأولياء الأمور إلى عدم زج الطلاب في ساحات التظاهر مراعاة لسلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل المندسين الذين يحاولون الإساءة إلى التظاهر السلمي وإلى القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين.

وخروج الآلاف من طلاب المدارس والجامعات في تظاهرات أمس في العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن جنوبي البلاد دعماً للتظاهرات التي اندلعت في بداية الشهر الجاري، بحسب مصدر في وزارة الداخلية.

وقال المصدر لوكالة أنباء «شينخوا» طالباً عدم ذكر اسمه: إن طلاب المدارس المتوسطة والإعدادية وطلاب الكليات خرجوا صباح أمس في تظاهرات بعدد من مناطق العاصمة بغداد لدعم مطالب المتظاهرين وتجمعوا بشكل أساسي في «ساحة النسور» غربي بغداد.

وعززت القوات الأمنية من اجراءاتها في المناطق التي تشهد تظاهرات لحماية المشاركين فيها، بحسب المصدر.

كما خرجت تظاهرات طلابية في محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل وواسط والديوانية والمثنى جنوب بغداد، ولم تسجل أي خروقات في هذه التظاهرات، بحسب ما أكد المصدر.

وفي «ساحة النسور» والشوارع المحيطة بها غربي بغداد، تجمع المئات من طلاب المدارس الإعدادية والمتوسطة وطلاب الكليات والمعاهد وهم يرفعون الأعلام العراقية ولافتات كتب عليها «طالع آخذ حقي» و«تظاهراتنا- مصير وطن» و«نريد وطناً تزهر فيه أحلامنا» و«نريد وطناً آمناً لا مكان فيه للفاسدين».

إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس فرض حظر للتجول في بغداد بدءاً من منتصف ليل أمس وحتى الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة.

وقالت القيادة العسكرية في بيانها: إن حظر التجول يشمل «الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أنه سيستمر «حتى إشعار آخر».

في غضون ذلك أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أمس أن بلادها «تتابع الوضع في العراق عن كثب»، داعيةً إلى «رفض العنف» خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأعربت أورتاغوس في بيان لها عن «قلق الولايات المتحدة إزاء الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والرقابة المفروضة على التقارير بشأن الاحتجاجات».

وتحدث بيان الخارجية الأميركية، عن أنّ «حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي»، مشدداً على تأييد «الحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستورياً لجميع المؤسسات الإعلامية».

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجة الأميركية، مواصلة بلادها «دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي».