برجك اليوم – الثلاثاء 29 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تفرح لأمر شخصي وتنخرط في المساعدة والترتيب وعرض خدماتك المجانية فتشعر أنك محبوب ومرغوب، وأحداث مهمة تسعدك وتزودك بجرأة وإرادة صلبة وديناميكية جيدة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تأخير لمواعيد عملك أو لقاءات تظنها ضرورية فلاحق الأشخاص حولك من دون عصبية، فأنت تحتاج إلى الكثير من الشجاعة والهدوء لتخطي هذا اليوم من دون خسائر شخصية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنجز أعمالك بدقة واحذر الأخطاء وإذا كنت تريد نصيحتي فتعال إلى عملك مبكراً وتأخر فيه، ولا تنسَ الأهداف التي تسعى من أجلها في زحمة العمل ولا تشغل نفسك في تفاصيل غير مهمة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تبتعد عن الردود العصبية لتتخلص من أي صعوبات أو أي عراقيل يضعها في وجهك من حولك، وهذه الأيام فيها سهولة في التواصل وهدوء في التعامل وفي الأطروحات من حولك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تتعرض لهجوم من العائلة لأنك مهمل لأمورهم أو من طلبات تفوق قدراتك، لذلك لا أنصحك فيها بالتفرد في اتخاذ القرارات لأنك قد تخطئ التقدير، فأنت مشوش.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول اليوم لفاتحة قرارات جديدة للمصالحات أو لصفحة جديدة تفتحها مع من حولك فرطّب الأجواء، فأنت تمنح الحب وتستقبله على الرغم من انشغالك في عملك وتعبك المالي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تعالج أخطاءك السابقة وخاصة مالياً وتحاول إيفاء ديونك أو دفع مستحقاتك، فهذه الأيام للقلق أو للتعب على الصعيد العاطفي أو على صعيد صرف أكثر من اللازم.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الحظ معك اليوم ولا شيء يقف في وجهك فثقتك بنفسك تجعلك سعيداً ناجحاً وهادئاً، ونجاح محتمل في التجارة أو الأعمال يواجهك لأنك تعمل بإحساس كبير بالنشاط والتجدد.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول لا تناقش الأشخاص الذين يجيدون الثرثرة فهؤلاء سيحملون لك الطاقة السلبية وهذا لا يلزمك، فحولك ستاراً من التكتم أو التعتيم على بعض الأمور تكتشفها فجأة مما يضايقك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني عجائبي هذا الشهر بمفاجآته وأحداثه وصدقني أنه سيكون مؤثراً في أمورك المستقبلية سواء عاطفياً أم أسرياً لأنك تشرك العائلة في احتفالاتك وتدخل معها أجواء الأحداث السعيدة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد تشعر أن المحيط حولك يعج بأناس منافقين ومتصلبين وقد يرافقك الإحساس في بعض اللحظات بالإحباط واليأس من الغباء حولك وأنا أظن أن عدم مرونتك هو سـبب أغلب الصدامات حولك.