الجيش و«الحربي» يستهدفان بضربات موجهة الإرهابيين في ريفي إدلب وحمص 

وجه الجيش العربي السوري وسلاح الجو أمس ضربات موجهة للتنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب ومحيطها وذلك رداً على خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها على نقاطه والمناطق الآمنة.

وأفاد مراسل «الوطن» في حماة بأن الجيش كبَّد المجموعات الإرهابية المتمركزة بقطاع ريف حماة الشمالي الغربي من منطقة خفض التصعيد، خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، باستهدافها بنيران مدفعيته، رداً على اعتداءاتها صباح أمس على نقاط له بسهل الغاب الغربي.

بدوره أكد مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الإرهابيين أطلقوا العديد من القذائف الصاروخية على نقاط له بمحور ناعور جورين بريف حماة الغربي، ما أسفر عن إصابة عنصرين من حاميتها وتضرر سيارة عسكرية تضرراً جزئياً.

وأوضح المصدر، أن الجيش تصدى لمحاولة تسلل مجموعات إرهابية مسلحة على محور تل جعفر بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأوقع العديد من المسلحين قتلى وجرحى.

ولفت إلى أن الجيش استهدف عربة محملة بالإرهابيين ونقاطاً لمسلحي «الحزب الإسلامي التركستاني» الإرهابي وتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في خربة الناقوس وتل واسط بسهل الغاب الغربي محققاً فيها إصابات مباشرة، مشيراً إلى أن الجيش دك بمدفعيته الثقيلة مواقع ونقاطاً لـ«النصرة» وحلفائه في من حزارين وحيش وأرمنايا بريف إدلب الجنوبي، محققاً فيها إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي استهدف بغارات مكثفة مواقع للإرهابيين في كفر نبل وحزارين وأطراف الفطيرة وركايا بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن تدميرها بالكامل.

وأفادت مصادر أهلية باستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على طريق قرية طويران بمنطقة الراعي في ريف حلب الشمالي، ، حسب وكالة «سانا».

وعلى خط مواز، تحدثت مواقع إلكترونية معارضة، عن دخول رتل عسكري تابع لجيش الاحتلال التركي من معبر كفرلوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي، مبينة أنه يضم 20 آلية ووصل إلى نقطة المراقبة التي أنشأها النظام التركي في قرية الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في حين أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض إلى أن الرتل يتألف من أكثر من 15 عربة مصفحة وباصات نقل وشاحنات، مبيناً أن الشاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية.

إلى البادية الشرقية، حيث قال مصدر ميداني في ريف حمص الشرقي لـ«الوطن»: أن «وحدة مشتركة من الجيش والقوات الصديقة أحبطت محاولة اعتداء لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي على إحدى القوافل العسكرية خلال مرورها على طريق السخنة دير الزور، في أقصى بادية حمص الشرقية».

وبيّن المصدر، أن ذلك جاء بعد اشتباكات طالت لساعتين بالتزامن مع تنفيذ الجيش رمايات مدفعية طالت نقاط ومواقع انتشار التنظيم بالمنطقة، بعد أن تمكنت القوات العسكرية من إفشال الاعتداء وإيقاع عدد من مسلحه قتلى ومصابين.

ولفت المصدر إلى وقوع اشتباكات متقطعة بين وحدة عسكرية ومسلحي التنظيم على اتجاه محيط بادية السخنة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الدواعش، لافتاً إلى أن سلاح الجو السوري نفذ غارات استهدفت مواقع وتحركات لمسلحي داعش على طول خطوط الاشتباك.

وأوضح أن الغارات طالت أهدافاً أخرى للتنظيم على امتداد باديتي تدمر والسخنة وبمحيطهما، ما أسفر عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر بالأرواح والعتاد.