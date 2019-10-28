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الرئيس العراقي: لسنا متأكدين من إمكانية الاعتماد على أميركا كحليف

| وكالات

الثلاثاء, 29-10-2019

كشف الرئيس العراقي برهم صالح، أنه لم يعد متأكداً من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف.
وقال صالح، في مقابلة صحفية: إن «العراق قد يكون مستعداً لإعادة التفكير في علاقاته مع دول أخرى بما في ذلك روسيا وإيران»، مشيراً إلى أن «العراق يثمن علاقته مع الولايات المتحدة، لكن سياسات إدارة الرئيس الأميركي تجعل الأمر صعباً».
واعتبر صالح أن «القوة الحالية للولايات المتحدة توضع محل شك بطريقة جادة للغاية، وحلفاء أميركا قلقون بشأن الاعتماد عليها».
ورداً على سؤال عما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى إعادة التوجه نحو روسيا وإيران، قال صالح «لا نستبعد ذلك».

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