ماندرينوس: تطوير العلاقات الاقتصادية … القلاع: مقترح لإنشاء خط بحري مع اليونان

أعرب رئيس جمعية رجال الأعمال اليونانيين إيانوس ماندرينوس عن رغبته بتطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية واليونان، معتبراً أن تطور العلاقات ينعكس إيجاباً لإيجاده الحلول للمشكلات الاقتصادية.

وترأس مانــدرينوس وفـــد الجمعيــة الذي زار أمس غرفـــة تجـــارة دمشــق لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مبيناً أنها جاءت لتنفيذ مذكـــرة التفاهـــم الموقعة مع الجانب السوري منذ سنة ونصف السنة وللعمل مع الأشقاء السوريين ولمعرفة كيفية تطوير وتحسين العلاقات.

وكشف رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن إجراء دراسة على العلاقات الاقتصادية السورية اليونانية، معلناً عن مذكرة لإنشاء خط بحري يصل سورية باليونان وينطلق لباقي أنحاء العالم.

وأعرب عضو مجلس إدارة الغرفة وائل الحو عن أمله بإعادة تفعيل النقل الجوي والطيران بين البلدين.

وأشارت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي إلى ضرورة القدرة على تنفيذ المشاريع التي تم طرحها خصوصاً في المجال السياحي، إذ إنه من الممكن أن تتشكل وفود بحرية تزور سورية.