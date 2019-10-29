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ماريا دعدوش تفوز بجائزة في الأردن

| سانا

الأربعاء, 30-10-2019

نالت الأديبة السورية ماريا دعدوش المرتبة الأولى لجائزة أدب الأطفال عن قصتها «أريد عيوناً ذهبية» في المسابقة التي أعلنت عنها مؤسسة شومان الثقافية لأدب الطفل في الأردن.
وجاء فوزها بالجائزة بحسب لجنة تحكيم المسابقة لتميز نصها المقدم والتزامه بالخيال العلمي وكذلك لتقديمه رسالة جيدة للاهتمام بالقراءة كأساس للمعرفة.
ومنحت الأديبة السورية الجائزة خلال احتفالية أقامتها مؤسسة عبد الحميد شومان بالعاصمة الأردنية عمّان للفائزين بجوائز مسابقاتها في أدب الأطفال.
ويشار إلى أن الأديبة دعدوش من مواليد دمشق 1970 مقيمة حالياً في الولايات المتحدة، تكتب في الرواية وأدب الأطفال واليافعين، وكتبت لوحات بمسلسل «مرايا» للفنان ياسر العظمة وساهمت بإنشاء مجلة «فلة» للفتيات، وحازت العديد من الجوائز.

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