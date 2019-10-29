سقوط فتاة من الطابق 17 بسبب «سيلفي»

لقيت فتاة آسيوية «16 عاماً» مصرعها بعد أن سقطت من قمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد من الطابق 17 أثناء محاولتها التقاط صورة «سيلفي»، وهي تجلس على حافة شرفة شقة تقطنها مع أسرتها.

وكانت الفتاة تحاول تصوير نفسها في لقطة «سيلفي» وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، واختل توازنها بطريقة مفاجئة على حد وصف أختها التي شاهدت الحادث، ما أدى لانزلاقها من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه وسقوطها من الأعلى، حيث فارقت الحياة في تلك اللحظة.