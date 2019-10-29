الصفحة الأخيرة

سقوط فتاة من الطابق 17 بسبب «سيلفي»

| وكالات

الأربعاء, 30-10-2019

لقيت فتاة آسيوية «16 عاماً» مصرعها بعد أن سقطت من قمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد من الطابق 17 أثناء محاولتها التقاط صورة «سيلفي»، وهي تجلس على حافة شرفة شقة تقطنها مع أسرتها.
وكانت الفتاة تحاول تصوير نفسها في لقطة «سيلفي» وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، واختل توازنها بطريقة مفاجئة على حد وصف أختها التي شاهدت الحادث، ما أدى لانزلاقها من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه وسقوطها من الأعلى، حيث فارقت الحياة في تلك اللحظة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 30-10-2019

اليوم تكريم «حسني سبح» الطبيب والمحب للعربية

الأربعاء, 30-10-2019

درّة في سينما الرعب

الأربعاء, 30-10-2019

أنغام: هذا نوع من خداع الجمهور

الأربعاء, 30-10-2019

ماريا دعدوش تفوز بجائزة في الأردن

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock