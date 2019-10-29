أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تخطط لتوفير خدمة حافلات نقل عام ذاتية القيادة في شوارع مدينة سيغونغ الإدارية الواقعة جنوب سيئول بحلول عام 2023.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في البلاد قولها إن الحكومة ستبدأ التشغيل التجريبي لحافلة نقل عام ذاتية القيادة من المستوى الثالث في الشهر المقبل لترفع عددها إلى اثنين بحلول شهر كانون الأول القادم.

وقال مسؤول بالوزارة: «نعتزم تشغيل 8 حافلات ذاتية القيادة من المستوى الرابع العام بحلول عام 2021 بحيث نقدم فرصة للسكان المحليين لتجربة ركوب الحافلات ذاتية القيادة».

يذكر أنه يوجد خمسة مستويات للقيادة الذاتية حددتها جمعية مهندسي السيارات الدولية حيث يمكن لسيارة المستوى الثالث أن تغير مسار الطريق وتقوم بغير ذلك من وظائف القيادة بشكل ذاتي من دون تدخل من السائق، على حين يمكن لسيارة المستوى الرابع أن تتولى القيادة بشكل مستقل تحت ظروف محددة ولا تعمل في حالة عدم توافر كل الشروط، أما سيارة المستوى الخامس فهي قادرة على تولي القيادة تحت أي ظروف.