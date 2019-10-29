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تجربة ناجحة لإطلاق أول طائرة كهربائية

| وكالات

الأربعاء, 30-10-2019

أعلنت أكاديمية لياونينغ العامة للطيران في الصين نجاح الرحلة الجوية الأولى التي قامت بها طائرة «آر ايكس 4 ايه» الكهربائية التي تضم أربعة مقاعد في مدينة شنيانغ شمال شرق البلاد.
وذكرت وكالة «شينخوا» الصينية أن طول الطائرة التي طورتها الأكاديمية بلغ 8.4 أمتار، ووزنها 1200 كيلوغرام، على حين يصل طول جناحيها إلى 13.5 متراً.
أما مدى الطائرة التي تتمكن من التحليق لمدة نحو ساعة ونصف الساعة في الرحلة فيبلغ 300 كيلومتر.
بدوره أوضح تشاو تيه نان نائب رئيس الأكاديمية أن الطائرة تستخدم مواد مكونة من ألياف الكربون وهي خفيفة جداً وتستطيع الإقلاع من أرض زراعية صلبة وطريق مرصوف بالحصى.
وأضاف: هناك توقعات كبيرة في السوق لهذه الطائرة، مشيراً إلى أنه يمكن استخدامها في عدد من المجالات من بينها النقل قصير المسافة وتدريب الطيارين والسياحة والتقاط صور من الجو ورسم الخرائط الجوية.

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