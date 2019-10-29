لعنة الإصابة تلاحق محترفينا

كشف مدير المكتب الإعلامي في اتحاد كرة القدم الزميل عماد الأميري عن مراسلة اتحادنا لإدارة نادي كيلاكيتس الميلو الهولندي الذي يلعب معه صانع ألعاب منتخبنا الوطني محمد عثمان وذلك بهدف استدعاء لاعبنا الشاب والالتحاق ببعثته المغادرة بعد أيام إلى دبي لخوض مباراتي التصفيات المزدوجة مع الصين والفلبين يومي 14 و19 من شهر تشرين ثاني القادم.

لكن الرد من إدارة النادي الهولندي جاء صادماً لاتحاد اللعبة ولمدرب المنتخب فجر إبراهيم مع وصول خبر تجدد إصابة محمد عثمان واستحالة خوضه لأي مباراة قبل يوم الـ20 من الشهر المقبل وهو الذي كان قد تعرض لإصابة قاسية في الكاحل خلال مشاركته مع فريقه الهولندي في دوري بلاده، فغاب منذ شهرين وخضع لمرحلة طويلة نسبياً من العلاج والراحة، علماً أن مشاركة نجمنا المحترف الأخيرة له مع منتخبنا الوطني كانت في شهر آذار الماضي وتحديداً في مباراته مع المنتخب العراقي بدورة الصداقة والتي انتهت بفوز الأخير بهدف وحيد.

يحدث ذلك في وقت تأكد رسمياً استحالة مشاركة نجمنا المحترف الآخر عمر خريبين في مباراتي المنتخب القادمتين بالتصفيات المشتركة مع وصول الأخبار المؤكدة من داخل نادي الهلال السعودي الذي يلعب له الخريبين وجاء فيها أن لاعبنا سيعود اعتباراً من يوم 23 تشرين ثاني القادم إلى تشكيلة فريقه عندما يواجه الفريق الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي (العدالة) ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وكما بات واضحاً فإن موعد عودة الخريبين من جديد للملاعب ستأتي بعد نحو عشرة أيام من مباراة المنتخب المهمة مع المنتخب الصيني وأربعة أيام من مباراته مع الفلبين وقد علق مدرب فريق الهلال الروماني رازفان لوشيسكو على إصابة عمر خريبين وغيابه الاضطراري عن عدة مباريات مهمة للغاية مع فريقه في بطولتي الدوري والكأس معتبراً أن كرة القدم لعبة جماعية لا تتوقف على غياب لاعب بعينه ومن حسن حظ الهلال تخطيه لعقبة فريق السد القطري في إياب دوري الأبطال الآسيوي وبفوز عريض وصل لأربعة أهداف مقابل هدف وحيد تحقق بغياب الخريبين وفترة استراحته التي امتدت لستة أشهر وهو الذي في سجله أربعة أهداف سجلها مع الهلال حتى الآن في دوري الموسم الحالي.