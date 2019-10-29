فوز دراماتيكي لتشرين

لم يقدم تشرين الأداء الذي قدمه أمام الوحدة وبدا بعض لاعبيه يلعبون وكأن الفوز مضمون عكس لاعبي الجزيرة الذين قدموا أداء رجولياً استحقوا عليه الاحترام.

الشوط الأول كان متوسط المستوى الفني كانت سيطرة تشرين فيه أكثر وأوضح فيما شكلت هجمات الجزيرة خطورة واضحة على المرمى التشريني وخاصة التسديدات البعيدة لحميد أوصمان وجفان أحمد.

تشرين هاجم مبكراً وسجل في الدقيقة الرابعة عن طريق زكريا العمري الذي استقبل كرة الكردغلي داخل الجزاء وسجل في الشباك الهدف الأول لفريقه وفي الدقيقة ٢٣سجل جفان أحمد هدف التعادل للجزيرة من تسديدة بعيدة عن يسار المدنية وفي الدقيقة ٥٤ + ١ يتعرض الكردغلي لعرقلة يحتسبها الحكم محمد قناة ركلة جزاء يسجل منها محمد مرمور هدف فريقه الثاني.

الشوط الثاني كان أكثر حرارة من جهة الفرص أما الوضع الفني فبقي على حاله وكان تشرين أكثر فرص فيما استمر الجزيرة بالاعتماد على التسديدات البعيدة وأضاع لتشرين باسل مصطفى والمرمور والدالي كرات خطرة فيما كانت تسديدات جفان وأوصمان وياسر عويد لا تقل خطورة واستطاع تشرين تسجيل هدف ثالث عن طريق المرمور الذي تابع كرة رفعها زكريا عمري في الشباك في الدقيقة ٧٢ ورد الجزيرة سريعاً في الدقيقة ٧٢ عن طريق خليل إبراهيم الذي تابع برأسه كرة في شباك المدنية ليعيش جمهور تشرين بعدها أصعب الأوقات حتى الدقيقة ٨٤ عندما انفرد المرمور وسجل عن يسار حارس الجزيرة الهدف الرابع لفريقه والثالث له ولم تنفع بعدها محاولات الفريقين في إضافة أي هدف وليخرج تشرين بفوز صعب بأربعة أهداف لهدفين.