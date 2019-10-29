رياضة

الوحدة يتعافى من بوابة الساحل

| دمشق- خالد حماد

الأربعاء, 30-10-2019

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات مجدداً من بوابة الساحل بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الفيحاء في دمشق ضمن الجولة الثانية للدوري السوري للمحترفين، وبذلك ينفض غبار الخسارة الثقيلة أمام تشرين بثلاثية يوم الجمعة الفائت, الوحدة فرض سيطرته على أغلب فترات اللقاء لكن دون أن يصنع الكثير من الفرص المحققة للتسجيل خاصة في الشوط الأول الذي اقتصر على فرصة وحيدة لأنس العاجي الذي راوغ حارس الساحل وسدد كرة أبعدها مدافع الساحل من على خط المرمى، وفي المقابل اعتمد عساف خليفة مدرب الساحل على التكتل في المناطق الدفاعية مع محاولات التقدم في عدة هجمات مرتدة أزعجت دفاع الوحدة وكادت تثمر.
في الشوط الثاني تقدم الوحدة بشكل أكبر نحو المناطق الهجومية مستفيداً من المؤازرة الجماهيرية وافتتح التسجيل في الدقيقة ٥٢ بعد عرضية أرسلها محمد الحلاق نحو جزاء الساحل أبعدها الحارس وعادت لعبد الهادي الشلحة الذي أودعها في الشباك أول أهداف اللقاء.
انخفض بعدها رتم المباراة مع استمرار الأفضلية البرتقالية وقبل نهاية المباراة استقبل عبد الرحمن بركات تمريرة من علي رمال داخل منطقة الجزاء وسدد كرة استقرت في شباك الساحل هدفاً ثانياً في الدقيقة ٩٢ .

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