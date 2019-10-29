معامل أعلاف جديدة وتأهيل مجففات ومراكز أعلاف فاقت كلفتها 2.5 مليار ليرة … العوض: إعادة تأهيل منشآت ووضعها بالخدمة دعماً للثروة الحيوانية

أقرت الخطة الاستثمارية للحكومة عدداً من المشاريع الاستثمارية، وكان هناك تركيز واضح في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

حول المشاريع التي تقوم بها المؤسسة العامة للأعلاف بين المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف مصعب العوض «للوطن» أنه نتيجة ما أحدثته الأعمال الإرهابية التي مرت بالبلد خلال الفترة السابقة من أعمال تخريب ونهب وسلب ونتيجة لتحسن الظروف الأمنية قامت المؤسسة العامة للأعلاف بإعداد الدراسة الفنية اللازمة لما تم تخريبه وإلحاق الضرر به من هذه المنشآت ووضع خطة مدروسة لإعادة تأهيل هذه المنشآت وإعادة وضعها بالخدمة من جديد دعماً لقطيع الثروة الحيوانية في سورية لناحية تأمين الأعلاف اللازمة لهذا القطيع.

وأكد المباشرة بإنجاز عدد من الأعمال وأهمها معمل أعلاف عدرا في منطقة عدرا الصناعية وهو منشأة عائدة للمؤسسة العامة للأعلاف بعد توقف المعمل لعدة سنوات نتيجة الأعمال التخريبية التي لحقت به، وبعد تحسن الظروف الأمنية تم على الفور إعادة تأهيل هذا المعمل وبكلفة مالية مقدارها /350/ مليون ليرة سورية وبذلك تمت إعادة وضع هذا المعمل بالخدمة مجدداُ ويقوم بإنتاج مادة الجاهز حلوب ذات القيمة الغذائية العالية والمدروسة وبأسعار مناسبة جداً وهو حالياً يغطي احتياجات محافظات / ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة / من مادة الجاهز حلوب لزوم قطيع الأبقار في هذه المحافظات.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكري على إعادة تأهيل وإنشاء معمل أعلاف تل بلاط في محافظة حلب بطاقة إنتاجية مقدارها /50/ ألف طن سنوياً وبكلفة مالية مقدارها /1450/ مليون ليرة سورية وهو حالياً في المراحل الأخيرة من الإنجاز، ومن المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة استلامه ووضعه بالخدمة، مضيفاً: لهذا المعمل أهمية اقتصادية كبيرة جداً لناحية إنتاج مادة الجاهز حلوب لزوم قطيع الثروة الحيوانية ويغطي احتياج محافظة حلب وإدلب والرقة والحسكة من هذه المادة.

وبين أنه تم التعاقد لإعادة تأهيل وتطوير معمل أعلاف كفر بهم بنحو /731/ مليوناً وقد تمت المباشرة بتنفيذ الأعمال ومن المتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة أنه ستتم إعادة وضع هذا المعمل بالخدمة ليغطي احتياجات محافظات / حماه – دير الزور / من مادة الجاهز حلوب لزوم قطيع الثروة الحيوانية، مؤكداً أن لهذا المشروع أهمية اقتصادية كبيرة مماثلة لما سبقها لمعامل ريف دمشق وحلب، وتم إصلاح وتحديث معمل الوعر لإنتاج مادة الجاهز حلوب كبسول وبشكل جزئي ووضعه بالخدمة حالياً ويقوم بإنتاج مادة الجاهز حلوب لزوم حاجة القطيع في محافظة حمص وهو حالياً يعمل بشكل جيد.

وأشار إلى أنه يوجد في محافظة طرطوس معمل لإنتاج مادة الكبسول وهو يعمل حالياً بطاقة مقبولة تغطي حاجة محافظتي طرطوس واللاذقية لزوم تأمين حاجة القطيع في هاتين المحافظتين،

وأضاف: تقوم المؤسسة بتطوير وتحديث جميع المعامل لديها وهي حالياً قسم منها يعمل بشكل جيد والقسم الآخر قريباً جداً سيتم وضعه بالخدمة وبذلك تكون المؤسسة قد غطت كل محافظات القطر من احتياجاتها من هذه المادة وحسب الإمكانيات، مع الإشارة أنه تم رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها وضمن مدة زمنية مقدارها /10/ سنوات لإحداث معامل لتصنيع مادة الجاهز حلوب في محافظات القطر كافة.

وبين أنه يتم حاليا دراسة العروض الفنية لتأهيل مخففات الذرة الصفراء في مركز دير حافر بالريف الشرقي المحرر لمدينة حلب وفي حال تم التعاقد لإعادة التأهيل سيكون لهذا المجفف الأهمية الكبرى من حيث دعم الفلاحين من خلال استلام محصول الذرة الصفراء لتأمين جزء جيد من حاجة الثروة الحيوانية من هذه المادة وتقليل استيراد المادة.

وأوضح قيام المؤسسة العامة للأعلاف بإعادة تأهيل العديد من المنشآت التي تم تخريبها سابقاً وخاصة مراكز توزيع الأعلاف وخدمة المربين ولتأمين حاجة قطيع الثروة الحيوانية من المواد العلفية وفي كل المحافظات وعلى سبيل المثال نذكر : مركزي السبخة ومعدان في الرقة ومركزي سنجار وأبو الضهور في إدلب ومراكز دير حافر – مسكنة – دويرينة في حلب ومراكز الزبداني – الكسوة – عدرا في دمشق ومركز التبني في دير الزور ومركز حمص المركزي.