«التحالف الدولي»: باقون في العراق بناء على طلب من بغداد

أعلن التحالف الدولي لمكافحة «داعش» أمس عن بقاء قواته في العراق بناء على طلب من الحكومة في بغداد.

وذكر تصريح للمتحدث باسم التحالف مايلز كاغينز في مؤتمر صحفي عقده باربيل، تابعته وكالة أنباء الإعلام العراقي أنه «بناءً على طلب من الحكومة العراقية، ستبقى قواتنا بالمناطق العراقية، وتقييمنا يؤشر إلى استمرار خطر داعش».

وأضاف إن «داعش لم ينته وموجود ببعض المناطق في العراق وسورية»، وتطرق كاغينيس لدور قوات البيشمركة بمكافحة «داعش»، وأكد أن دورها كبير بهذا الصدد.

كما أكد أن «التحالف الدولي سيواصل دعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة».