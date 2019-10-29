برجك اليوم – الأربعاء 30 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان حاول أن تشرح وجهة نظرك بهدوء فأنت تحتاج لاحترام الآخرين وتحتاج اهتمامهم أكثر بمشاعرك ولكن امنح الأصدقاء التعاطف والاهتمام والمحبة وصدقني ستتلقاها بالتبادل.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار يوم سيحتاج إلى مضاعفة جهودك وإلى مد يد المحبة للمحيط من أصدقاء إلى عائلة، وستجد الأمور أصبحت أفضل بمحبة الآخرين وتعاونهم وتعاضدهم فلا تتردد في طلب المعونة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تعجز في السيطرة على نفسك بسبب الغضب أو عصبية مفاجئة نتيجة كلمة عفوية، فكن واعياً للقلق فهو يرافقك اليوم نتيجة تأجيل لبعض المواعيد أو اللقاءات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ابحث عن متعة القيام بالأمور الصعبة التي تدخل في دائرة اهتمامك فحين يكون العمل كثيراً يجب أن نتمتع ونحن نقوم بعملنا وأن نعمل ونستمتع بما نحب.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت مقسم بين العمل والعائلة وكأنك محور اهتمام من حولك يعتمدون عليك ويفرحون لوجودك، وفرصة فريدة لتشرح وجهة نظرك وتعبر عن نفسك وتقدم مواهبك ومهاراتك بشكل جيد.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا توجه أصابع الشك أو الاتهام لمن تحب ما يجعل ردود الفعل حولك غير متوقعة، فقد تنتظر حدثاً يؤرقك تأخيره، وقد تكون الشؤون العائلية ضاغطة وقد يطرأ ما يغيظك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حبذا لو وضعت أهدافاً أمام عينيك واتخذت من الابتسامة جواز سفر لتعبر بها إلى ما تريد، فقد تدور الكثير من الحوارات بينك وبين نفسك وتسعى لتحويلها إلى حقيقة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ستكثر موجات الصرف المفاجئ أو التفريط المفاجئ ودون أسباب ما يسبب ندماً، وقد يجعلك تثق في من حولك مادياً لتكتشف خطأك لذلك وجب التحذير من تصديق الوعود.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أحسن طريقة للخضوع للحظ هي الخضوع للمفاجأة والصدف فاليوم سعيد فيه إنجاز، لذلك حاول أن تنطلق واستغل ثقتك بنفسك لأن هذه الفترة جديدة وجيدة وربما تسعد لأخبار.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اسأل عن مصدر المعلومات وتأكد من سبب المستجدات الحاصلة فالأحداث حولك ليست ابنة ساعتها بل هي مرتبة ومخطط لها ممن كنت تظنهم أصدقاء وهذا يفاجئك أو يزعجك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تعارفٌ وأناس متفائلون ومرحون وضجة وحركة ذات نتائج إيجابية، فالفرص ذهبية لإعادة الهيكلة وإعادة التخطيط والتعديل واليوم للقاءات العابرة والسريعة.