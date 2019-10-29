الجيش يخوض اشتباكات عنيفة في ريف إدلب ويقضي على العديد من الإرهابيين

واصل الإرهابيون خروقاتهم لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها، الأمر الذي رد عليه الجيش بقوة وخاض معهم اشتباكات عنيفة كبدهم خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد والمعدات.

وأفاد مراسل «الوطن» في حماة، بأنّ الجيش استهدف بمدفعيته الثقيلة، مواقع ونقاطاً للإرهابيين على محاور سهل الغاب الغربي محققاً فيها إصابات مباشرة، مبيناً أنّ وحدات من الجيش خاضت اشتباكات ضارية مع مسلحي ما يسمى «جيش العزة» الإرهابي على محور الخربة غرب بلدة أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي.

وبيّن المراسل، أنّ الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الإرهابيين، مشيراً إلى أنّه من بين من قتلوا الإرهابيان الشقيقان، بهاء مصطفى العبد الله ويوسف مصطفى العبد الله، وإرهابي آخر يدعى عزو خالد الصطوف.

من جانبه، بيّن مصدر ميداني لـ«الوطن»، أنّ الجيش استهدف بمدفعيته مواقع الإرهابيين ونقاطهم في سهل الغاب، وذلك رداً على خروقاتهم المتكررة لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بقطاعي ريفي حماة وإدلب.

وأوضح المصدر، أن وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب، دكت بالمدفعية والصواريخ، نقاطاً للإرهابيين في كفرسجنة ومعرة حرمة وركايا وأم الصير في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي محققة فيها إصابات مباشرة.

كما شن الطيران الحربي، حسب المصدر، عدة غارات على مواقع الإرهابيين في بلدات ركايا وسجنة ومعرزيتا ومعر تحرمة وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل العديد منهم وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي.

وأقر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، بمقتل 3 مسلحين من التنظيمات الإرهابية وإصابة آخرين بجروح، نتيجة استهداف مواقعهم قبل الطيران الحربي الروسي في كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

وعلى خط مواز، أفادت مواقع إلكترونية معارضة، بأنّ بلدة الفوعة في ريف إدلب الشمالي تشهد توتراً بعد إطلاق مسلحين من ميليشيا «فيلق الشام» الرصاص على مسلحي ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية»، وذلك بسبب اختلافهم على الاستيلاء على أراضي البلدة.

وأشارت المواقع إلى تطور الأمر إلى اشتباك بين الجانبين وانتشار عشرات المسلحين، وزرع كل جانب منهم عبوات ناسفة في الطريق العام قرب القطاع الذي يستولي عليه.

وإلى البادية الشرقية، حيث قال مصدر ميداني في ريف حمص الشرقي لـ«الوطن»: إن «وحدة مشتركة من الجيش والقوات الرديفة خاضت لليوم الثاني على التوالي اشتباكات مع مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي على اتجاه محيط بادية السخنة».

ولفت المصدر إلى أنّ ذلك ترافق مع قصف مدفعي نفذه الجيش على نقاط انتشار مسلحي التنظيم على طول خط الاشتباك، ما أسفر عن إيقاع عدد من منهم قتلى ومصابين دون أن يسجل إصابات في صفوف العسكريين.

وذكر أنّ وحدة من الجيش أحبطت محاولة تفجير عبوة ناسفة من مسلحي التنظيم في سيارة عسكرية على الطريق الواصل من ريف السخنة إلى بادية دير الزور، بينما اندلعت اشتباكات في المنطقة وتمكنت خلالها القوة العسكرية من قتل عدد من الدواعش وإصابة آخرين.

وبيّن المصدر، أنّ الطيران الحربي السوري نفذ طلعات جوية على امتداد باديتي تدمر والسخنة وصولاً إلى المنطقة الممتدة إلى بادية دير الزور واستهدف عدة تحركات لمسلحي التنظيم وقصف بعض مواقعه وحقق إصابات مباشرة فيها.