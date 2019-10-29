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مجلس الشعب يوافق على تعديل مواد في مشروع قانون «الفنانين»

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 30-10-2019

اعتبر العديد من أعضاء مجلس الشعب أن مشروع قانون نقابة الفنانين مهم جداً ولا بد منه وخصوصاً أنه جاء بما يتوافق مع الدستور وفي ظل تطور العمل الفني.
ووافق المجلس أمس على 12 مادة من مشروع القانون، فامتازت المناقشات بين النواب بالهدوء، وأكد النائب خير الدين السيد أن هناك ضرورة لإصدار بعض القوانين التي تردع الذين شذوا عن الخط العام، معرباً عن شكره لفناني سورية.
وقال زميله نضال شريطي: أن تصل متأخراً خير من ألا تصل، موضحاً أن هذا المشروع يحاكي الدستور وكان من الواجب بعض مضي ثلاث سنوات على الدستور أن يتم تعديل القانون.
وقال النائب آلان بكر: لا شك إننا نعتز بفناني سورية الذين وقفوا خلف قيادتهم وجيشهم وأبناء شعبهم وتحملوا ما تحملوه وعانوا ما عانوه.
وأكد زميله «نقيب الفنانين» زهير رمضان أنه كان لابد من تعديل بعض المواد الأساسية للتطور الحاصل على الساحة الفنية وبعض الإشكالات التي حدثت من بعض الفنانين النشاز إن صح التعبير.

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