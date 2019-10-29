الحكومة تشكل لجنة تفتيشية للتحصيل من كبار مكلفي الضرائب

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات وأسباب هذا التراكم، لتتم معالجته ومحاسبة المقصرين إضافة إلى تصويب الخلل والفساد في حالات التهرب الضريبي عند كبار المكلفين، لتحصيل مستحقات الدولة وتوظيفها بالتنمية الشاملة، الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيسه عماد خميس أمس، أقر المجلس خطة عمل للمرحلة المقبلة على المستويات القريبة والمتوسطة والإستراتيجية لتطوير عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المال في المحافظات.

وتتضمن الخطة على المستوى القريب إجراء دورات تدريبية وتوعوية للقائمين على التكليف والاستعلام الضريبي والمراقبين، وضرورة إعداد نظام حوافز متطور للعاملين وتكليف فعاليات القطاع الخاص من تجارة وصناعة وسياحة لرفع مستوى الثقافة والوعي الضريبي عند الأعضاء.