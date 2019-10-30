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وفاة الطفل الهندي سوجيث

| وكالات

الخميس, 31-10-2019

توفي الطفل الهندي سوجيث البالغ من العمر عامين، والذي شغلت قصته العالم أجمع إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ظل محاصراً داخل بئر لمدة 80 ساعة وسط جهود مكثفة من فريق الإنقاذ من دون توقف.
وقال مدير أعمال الإغاثة في منطقة رادكريشنان بالهند إن فريق الإنقاذ لاحظ رائحة كريهة انبعثت من الحفرة والتي أكدت وفاة سوجيت، مردفاً: بالفعل لقد وجدنا أن جثته متحللة للغاية ومقطعة في البئر الذي علق فيه سوجيت.
ووفقاً للقنوات الهندية التي بدأت متابعة حية منذ وقوع الطفل سوجيث في البئر لبث مباشر أطلقه أحد المتابعين عبر موقع التغريدات العالمي «تويتر»، وشوهد فريق الإنقاذ وهو ينتشل جثة الطفل.

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