قرش مفترس يقطع ساق سائح

جز قرش مفترس ساق سائح بريطاني وأصيب سائح آخر بجروح خطرة جراء تعرضهما لهجوم في جزر ويتصنداي قرب الحاجز المرجاني الكبير في أستراليا وفق مصادر طبية.

ففي أحدث هجمات لسمك القرش في هذه المنطقة السياحية، بترت الساق اليمنى لشاب يبلغ من العمر 28 عاماً على حين أصيب آخر يبلغ من العمر 22 عاماً بإصابات خطرة في ساقه اليسرى، بحسب مستشفى ماكاي بايس.

وقال مسؤول لوكالة فرانس برس إن الشابين في حال خطرة لكن مستقرة في المستشفى بعد نقلهما بالمروحية من منتجع أيرلي بيتش.

وكان الاثنان في جولة على متن قارب في جزر ويتصنداي عندما تعرضا للهجوم أثناء السباحة في ممر هوك، وفقاً لخدمات الإنقاذ المركزية في كوينزلاند التي أرسلت مروحية لانتشالهما.

وقال الناطق باسم خدمات الإنقاذ: إن الشابين كانا يتصارعان في المياه في موقع الغطس الشعبي هذا عندما وقع هجوم سمك القرش.

وقالت مديرة خدمات الإسعاف في كوينزلاند ترايسي إيستويك: إن مسعفين أجنبيين كانا على متن القارب وقدما الإسعافات الأولية للشابين اللذين نقلا إلى الشاطئ.

وفي العام الماضي، حصلت هجمات عدة لأسماك القرش في المياه المحيطة بويتصنداي التي كانت تعتبر آمنة للسباحة.