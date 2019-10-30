أيمن زيدان: لم أورث المهنة لابني بل درسها عشر سنوات … وائل رمضان يتغزل بسلاف فواخرجي شعراً وشكران مرتجى تدعو للبنان والعراق بالأمان

مع دخول عدد من الدول العربية بعض الاضطرابات، قلّت منشورات النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع باستثناء المنشورات السياسية التي تخص فئة معينة من الناس، وإلى التفاصيل:

طموح الشباب

بعد تعرض نجل الفنان حازم زيدان لعدد من الانتقادات القاسية لتقديمه برنامجاً على إحدى القنوات السورية، نشر الممثل والمخرج النجم أيمن زيدان صورة تجمعه بابنه وكتب: «لم أكن أرغب في كتابة البوست التالي: لقد صادفت بعض المقالات لنماذج من صحفيي القطيع أو بعض آراء سكان المياه الضحلة والمتعلقة بفكرة توريث الفن، حتى إن بعضاً ممن ذكرتهم وصلوا إلى حدود الافتراض أن حازم يقدم برنامجاً عن السينما فقط لأنه ابني، وللتوضيح لأولئك أقول: حازم خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية وخريج أكاديمية السينما في القاهرة للإخراج السينمائي.. باختصار أنا لم أورثه المهنة بل درسها ما يقرب من عشر السنوات.. لذا من المعيب أن ينحدر مستوى التعليقات من هؤلاء الذين لا تشكل آراؤهم غير النزيهة عائقاً في وجه طموح مجموعة من الشباب المتعلمين.

شعر غزل

نشر الممثل النجم وائل رمضان صورة تجمعه بزوجته الممثلة النجمة سلاف فواخرجي على طريقة «السيلفي» وكتب لها أبياتاً من الشعر قال فيها: «مدام إنك هون… يا حلم ملوا الكون… شو هم ليل وطار… وينقص العمر نهار… بس اسهار.

الدعاء ثم الدعاء

تمنّت الممثلة السورية النجمة شكران مرتجى الأمان والسلام للبنان والعراق ولكل العالم العربي، إذ إنها نشرت صورة تنقسم إلى قسمين، لبنان والعراق وعلقت عليها قائلة: «يارب يارب، لبنان والعراق وكل وطننا العربي له الأمان والسلام، وكل هذا العالم الذي يتأرجح على صفيح ساخن، الدعاء ثم الدعاء أرجوكم».

مولود جديد

نشر الفنان المصري أحمد سعد فيديو جديداً لفت أنظار الكثير من المتابعين، وظهر فيه وهو يحمل مولوداً جديداً ويؤذن له، تبين أنه ابن شقيقته وهو ما أعلنه من خلال التعليق: «ده ابن اختي، ودي أول لحظة ليه في الدنيا، عارفين ليه أول لما بنتولد بيأذنه في ودنك الأذان، ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة، عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الأذان والإقامة والله أعلم، إحنا بس اللي مكبرين الموضوع».

ومن أبرز المعلقين الإعلامية بسمة وهبة التي كتبت: «الله يبارك لك ع الإفادة الحلوة دي يا أحمد، وبجد ما شاء الله عليك في التقدم اللي أنت فيه ربنا معاك إن شاء الله».

بطل فيي

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورتين لها تظهران بكاءها، وكتبت عليهما: «بطل فيي»، وعلقت أيضاً: «الله يصبرنا على فراق الحبايب»، تعبيراً منها على حزنها وألمها لفراق والدها الذي توفي في الأيام القليلة الماضية.

رقص الدبكة

نشرت الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي فيديو لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين، وظهرت فيه وهي تحاول تعلم رقص الدبكة، وبدت وهي ترافق أفراد إحدى فرق الدبكة وتتعلم منهم بعض الخطوات.

وأثنى الكثير من هؤلاء على طرافة الفنانة وعفويتها، وتعليقاً على المقطع المصور كتبت بدورها: «محاولة لتعلم الدبكة في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في أسوان».

من ناحية ثانية، نجت رانيا وأفراد أسرتها في وقت سابق من كارثة سببها تساقط الأمطار، وروت ما حدث حيث كتبت: «حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت، قال مهندس قال، بلوة وابتلينا بيها، منك لله، البيت غرق وأكباس الكهربا نزل منها الماء، ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي، منك لله وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهمه الفلوس، حسبنا الله ونعم الوكيل».

13 عاماً

المعروف عن الفنان المصري أحمد حلمي أنه يتمتع في تعاملاته على مواقع التواصل الاجتماعي بروح الدعابة وخفة الظل، ومؤخراً شارك مع مواطنه الفنان محمد حماقي في إحياء مبادرة «دكان الفرحة» وغنى معه أغنية فيلمه «جعلتني مجرماً» والذي قدمه عام 2006، وقام بمشاركة متابعيه بصورتين ظهر في إحداها مع حماقي، وكان الفارق الزمني بينهما 13 عاماً.

وعلق حلمي على الصورتين كاتباً: «الصورة دي من ١٣ سنة، الفرق الوحيد بين الصورتين إن حماقي طول وأنا فضلت زي ما أنا».

أحلى أيام

احتفل الفنان المصري هاني رمزي بعيد ميلاده، فشارك متابعيه بصورة قديمة له من الطفولة، ظهر فيها وهو يمسك بسماعة الهاتف، متظاهراً بأنه يتحدث إلى أحد الأشخاص، وعلق ساخراً: «دي صورتي وأنا صغير السماعة أكبر مني».

وتابع: «شكراً لكل اللي هنأني بعيد ميلادي.. أحلى أيام، أحلى أصحاب، أحلى جمهور».

40 مليوناً

تلقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عرض زواج من مقلد المشاهير شهاب، وفي التفاصيل، فإن الأخير أطل بمقطع فيديو مع بولند وفاجأها بوصلة غزل انتهت بعرضه الزواج عليها، من خلال ظرف كتب فيه: «إلى ملكة جمال الإعلاميات العرب، حلم حياتي أتزوجك بس ما عندي مهر 40 مليوناً شو سوّي»؟

فردت عليه ممازحة: «أنا أقولك شو تسوي.. احلم على قدك يا بابا يا كتكوت».

هجوم عنيف

فوجئت الفنانة المصرية إنجي وجدان برسالة صادمة من متابعة لها تصفها بالفيل، وتهاجمها بشكل عنيف، وجاء فيها: «أنت أثبت لجمهورك أنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقت عليها قدام الفانز بتعها، بس أكيد ريحتك وحشة أوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه، ده جميل ورفيع وأنت تخينة بجد».

إنجي لم تتجاهل هذه الرسالة وردت عليها: «وده مثال للأنواع العجيبة اللي بتتحدف عليا.. دي واحدة عاملة حساب من يومين بالظبط علشان تدخل تشتمني.. لا، وإيه بتعاكس جوزي كمان.. والله الكائن ده بيورينا قد إيه الأمراض النفسية ممكن تعمل إيه.. ربنا يشفيها يا رب ولو حد عنده دكتور كويس يبعتلها نمرته».

ملكة جمال

في خطوة طريفة، نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو له مع كلبة، ووصفها بـ«ملكة جمال الكلاب»، حيث علّق على الفيديو قائلًا: «سيلفي مع ملكة جمال الكلاب»..

على صعيد آخر كان انشغل الوسط الفني في مصر بخبر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عن وفاة رامز بظروف غامضة، لكن تبين بعد ذلك أن الخبر لا أساس له من الصحة.

3 سنين

استذكر الشاعر نزار فرنسيس الفنان اللبناني الراحل ملحم بركات في الذكرى الثالثة لرحيله، إذ كتب أبياتاً من الشعر قال فيها: «تلات سنين يا بو مجد صاروا.. وْبعدو غيابك ما انطفت نارو.. مش بس وحدي مضيعك هاليوم.. كل الوطن.. ضيع موسيقارو..».

الجدير ذكره أن فرنسيس كانت تربطه علاقة صداقة متينة ببركات، ودائماً ما يستذكر أجمل اللحظات التي كانت تجمعهما سابقاً.

بعد 13 عاماً

أعلنت شيماء فوزي زوجة الفنان المصري عمرو سعد خبر طلاقها منه رسمياً، بعد زواج استمر لمدة 11 عاماً، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصال شقيقه الفنان أحمد سعد عن زوجته الفنانة سمية الخشاب.

وكتبت: «أعلن الآن حريتي الكاملة.. من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد».

وكانا قد تزوجا وأنجبا 3 أبناء هم رابي وعلي وحبيبة، وحرص طوال فترة زواجه على أن تبقي عائلته بعيدة عن الأضواء.

عائدات ضخمة

كشفت تقارير صحفية أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحصل على 47.8 مليون دولار سنوياً مقابل الإعلانات التي يقوم بها عبر حسابه على موقع «إنستغرام».

وأفادت التقارير عينها بأن المبلغ الذي يتلقاه كريستيانو من الإعلانات أعلى من دخله السنوي من فريق جوفنتوس ويبلغ قدره 34 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو الحائز جائزة بالون دور خمس مرات، قد ألمح مؤخراً إلى احتمال اعتزاله ممارسة اللعبة في غضون عامين أو ثلاثة، وشدد على خططه المستقبلية التي تمتد إلى ما هو أبعد من عالم الرياضة.