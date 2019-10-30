أديب بركات: مباراة الوحدة كانت صعبة

بخسارة مباراة ومعها ثلاث نقاط عاد الساحل من دمشق بعد أداء سلبي، ولمعرفة أسباب الخسارة توجهنا لمساعد مدرب الساحل الكابتن أديب بركات والذي قال: مباراة الوحدة كانت صعبة علينا خاصة مع فريق مدجج بالنجوم ويلعب على أرضه وبين جماهيره والذي كان يحاول أن يسعد جمهوره ويحقق الفوز بعد خسارته السابقة أمام تشرين واستطعنا بالشوط الأول إغلاق المنافذ الدفاعية وتعطيل مفاتيح لعب الوحدة، وفي الشوط الثاني كان هناك سوء تفاهم بين المدافع وحارس المرمى فتعرضنا لهدف، حاولنا بعدها الامتداد نحو مرمى الوحدة وقمنا بتبديل طريقة اللعب ثم تعرض الكلاسي للإصابة وكنا مستنفذين التبديل وبهجمة مرتدة استطاعوا تسجيل الهدف الثاني وبإذن اللـه سنعوض بالمباريات القادمة ونفرح جمهورنا الكبير الذي يرافقنا في طرطوس وخارجها.