رياضة

أديب بركات: مباراة الوحدة كانت صعبة

| طرطوس- ممدوح علي

الخميس, 31-10-2019

بخسارة مباراة ومعها ثلاث نقاط عاد الساحل من دمشق بعد أداء سلبي، ولمعرفة أسباب الخسارة توجهنا لمساعد مدرب الساحل الكابتن أديب بركات والذي قال: مباراة الوحدة كانت صعبة علينا خاصة مع فريق مدجج بالنجوم ويلعب على أرضه وبين جماهيره والذي كان يحاول أن يسعد جمهوره ويحقق الفوز بعد خسارته السابقة أمام تشرين واستطعنا بالشوط الأول إغلاق المنافذ الدفاعية وتعطيل مفاتيح لعب الوحدة، وفي الشوط الثاني كان هناك سوء تفاهم بين المدافع وحارس المرمى فتعرضنا لهدف، حاولنا بعدها الامتداد نحو مرمى الوحدة وقمنا بتبديل طريقة اللعب ثم تعرض الكلاسي للإصابة وكنا مستنفذين التبديل وبهجمة مرتدة استطاعوا تسجيل الهدف الثاني وبإذن اللـه سنعوض بالمباريات القادمة ونفرح جمهورنا الكبير الذي يرافقنا في طرطوس وخارجها.

مقالات ذات صلة

الخميس, 31-10-2019

مشاهدات من الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز … شغب مسؤول ومنافسة ساحلية وانقسامات على الطريق

الخميس, 31-10-2019

إنتر يتصدر مؤقتاً وجاره يبحث عن ضوء … اكتساح كاتالوني وغرناطة ما زال يحلم

الخميس, 31-10-2019

استمرار مؤتمرات أندية السويداء

الخميس, 31-10-2019

4 أهداف بغياب 5 لاعبين!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock