استمرار مؤتمرات أندية السويداء

نواصل معكم استعراضنا لنتائج مؤتمرات أندية السويداء والبداية اليوم من النادي الأهم النادي العربي الحضور النوعي (اسثنائياً) والمداخلات الغنية بمعظمها وظهور الحرص على بقاء النادي في الواجهة الرياضية والاجتماعية عناوين مؤتمر السويداء.

الاستثمارات أولاً وأخيراً ولا مستقبلاً ناجحاً للنادي من دون استثمارات، مشكلة مدينة المزرعة من جديد.

الاتحاد الرياضي سلب نادي العربي حقه المكتسب بقرار مجلس مدينة السويداء رقم /18/ تاريخ

16/ 3/2014 أثناء امتلاكها للمنشآت في حين صادر الاتحاد الرياضي هذا القرار بتاريخ 28/4/2014.

المرسوم / 7/ وضع النادي العربي على سكة الأمل والقانون /8/ سلبه حقه.

الاتحاد الرياضي يدّعي أن المدينة الرياضية لكل الأندية وكل ما يستثمر في فلكها يعود ريعه مركزياً ويحصل النادي العربي على حصة منه مثله مثل بقية أندية المحافظة ( هكذا رد المكتب التنفيذي).

بعض الأصوات نادت بعدم دعم كرة القدم على حساب بقية الألعاب كونها تحصد الأخضر واليابس.

أعضاء المؤتمر أجمعوا على ضرورة تكاتف أبناء النادي وخاصة الإدارات السابقة ليستمر العمل وليبقى النادي هو الرابط بيننا.

الإدارة القادمة: د لؤي أبو شهدا رئيساً بالتزكية، والأعضاء بالانتخاب: سليم مسعود، (منيف العصفور، نور أبو عساف) من الإدارة السابقة، أنوار جربوع، باسل أبو فخر، كنان حاطوم.

وكل من نضال البكفاني وعاطف العربيد متممان.

نادي شهبا الرياضي: هيثم دنون رئيساً بعد تجديد الثقة له بالتزكية.

والأعضاء بالتزكية:

عصام الحرفوش، مالك الطويل، شادي الشحف، سوزان عامر، غسان الطويل، فراس البعيني.

نادي القريا: طارق الدبس رئيساً.

وعضوية كل من: سميح الدبس، باسل شقير، نجود كيوان، نورس مليح.

نادي قنوات: برهان شروف رئيساً (تجديد الثقة).

وإلى جانبه من الإدارة السابقة: كميل فلحوط، مؤيد شروف، نسرين أبو لطيف وعلاء شروف.

نادي الكفر: مازن حسن عدوان رئيساً.

الأعضاء: أحلام ذياب الشوفي، ناصر منصور نكد، كمال نور الدين أبو صالح، هشام يوسف قنديل.

عضو متمم لمؤتمر الاتحاد الرياضي عاصم يوسف أبو سيف.

نادي عرى: ولاء الخطيب رئيساً.

الأعضاء: أمجد حمزة، أيمن سيف، نارمين البني، رامية الأعور.

نادي سهوة بلاطة: سامي الحناوي رئيساً.

الأعضاء: رفيق عبد السلام، ثامر كحل، نهد صلاح، ماهر نكد، لؤي الحناوي، سعيد البني.

نادي لاهثة: ياسر الدالي رئيساً.

الأعضاء: رعد محلا، رامي أبو أسعد، ثائر وجيه الحلبي، رزان الدالي.