كأس سلة الرجال.. لقاءان مهمان في حمص وحماة

تنطلق اليوم مباريات كأس الجمهورية لسلة الرجال في المجموعة الوسطى عبر لقاءين مهمين ستدخلهما الفرق على أمل التعويض، وخاصة في المجموعة الوسطى التي بدأت مرحلة الإياب، وستلعب الفرق بنفس مختلف وجديد على أمل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، فيما المجموعة الجنوبية والمجموعة الشمالية ما زالتا في بداياتهما والمباريات الطابقية عنوانهما.

قمة الوسطى

يلتقي اليوم ضمن المجموعة الوسطى الجاران الوثبة والكرامة في لقاء يتوقع أن تتجلى فيه كل عناصر التشويق والإثارة لكون الفريقين يتنافسان على صدارة المجموعة وهما متقاربان من حيث المستوى الفني والحضور الجماهيري، وتوفر اللاعبين النجوم، وإن كان الوثبة أميز على صعيد التحضير، غير أن لقاءات الجيران غالباً ما تزول معها بعض الفوارق الفنية بسبب الحساسية المفرطة، الفريقان كبيران ويضمان الكثير من الأوراق الفاعلة والرابحة، ولديهما جمهور كبير يتوقع أن يملأ المدرجات، ولديهما أيضاً مدربان كبيران خبيران يستطيعان أن يقرأ مجريات اللقاء بشكل جيد ويتعاملا معه بكل حرفية، لذلك التوقع بنتيجة اللقاء ستكون صعبة، لدى الفريقين الكثير ليقدماه من عروض فنية مثيرة ولمحات قوية، ولدينا الكثير من اللهفة والمتابعة، الوثبة أقرب لحسم النتيجة، لكن الكرامة قادر على أن يقلب الموازين ويخرج بنقاط اللقاء.

قمة حماة

يأمل الطليعة وهو يواجه جاره النواعير أن يرد الدين لكونه خسر لقاء الذهاب (76-81) ولديه الكثير من الأوراق الفاعلة والقوية والمؤثرة، بالمقابل النواعير يعرف مقدرات لاعبي منافسه، وسيلعب من أجل الفوز على أمل أن ينافس على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، المباراة ستكون قوية منذ بدايتها، والنتيجة أقرب للفريق الأكثر تنفيذاً لتعليمات مدربه في الأوقات الحرجة من اللقاء.

وفي المجموعة الشمالية يلتقي غداً الجمعة الاتحاد مع اليرموك والجلاء مع الحرية.

وفي المجموعة الجنوبية جرت أمس مباراتان والصحيفة قيد الطبع، حيث التقى الجيش مع الفيحاء، والوحدة مع النصر.

كأس السيدات

تأهلت سيدات قاسيون إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة للسيدات بعدما جددن فوزهن على بردى 73/34 في إياب دور الستة عشر ويلتقي اليوم الوحدة مع الفيحاء في لقاء الإياب بين الفريقين، علماً أن الوحدة فاز في لقاء الذهاب (77/56).