إنتر يتصدر مؤقتاً وجاره يبحث عن ضوء … اكتساح كاتالوني وغرناطة ما زال يحلم

صعد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني عقب فوزه العريض على ضيفه بلد الوليد بخمسة أهداف لهدف في افتتاح الجولة الحادية عشرة بعد مباراة استعاد فيها نجمه الأعلى ميسي التألق وسيكون موعد غرناطة الليلة مع استعادة الصدارة من جديد شريطة الفوز على أرض خيتافي.

وفي إيطاليا نجا إنتر من كمين بريشيا وخرج فائزاً بهدفين لهدف ليخطف الصدارة مؤقتاً على اليوفي الذي من المتوقع أن يكون استردها من جديد مع قراءة هذه السطور ويدين النييرازوري بالفوز إلى الثنائي المتألق لاوتارو ولوكاكو، ويبحث ميلان عن بارقة أمل للعودة إلى الفوز وبالتالي إلى المنافسة على المقاعد الأوروبية الليلة في ختام الجولة العاشرة عندما يستضيف سبال (في العاشرة مساءً)، وكان الروزنييري خسر في الجولة الفائتة من روما ليتراجع إلى المركز الثالث عشر قبل انطلاق هذه الجولة وسبق لميلان الفوز على سبال في الموسمين الأخيرين.

البرغوث الأصلي

استعاد ليونيل ميسي توهجه فقاد البرشا إلى فوز كاسح على حساب بلد الوليد وسجل البرغوث الأرجنتيني هدفين، أولهما جاء من ركلة حرة وقد حمل الرقم 50 في سجله بهذه الطريقة وهما الثالث والرابع وفوق ذلك صنع الثاني لفيدال بتمريرة سحرية توجها التشيلياني بشكل مثالي والخامس للأورغوياني سواريز، فرفع الأخير أهدافه إلى خمسة هذا الموسم بالليغا وكان لينغليه افتتح التسجيل للبرشا بعد أقل من دقيقتين قبل أن يدرك أوليفاس التعادل وبه اهتزت شباك تير شتيغن للمرة الأولى بعد 3 مباريات، فوز البرشا هو الخامس بالعلامة الكاملة في نيوكامب والخامس على التوالي من 7 انتصارات هذا الموسم وسجل لاعبوه 5 أهداف للمرة الثالثة هذا الموسم، في حين تلقى بلد الوليد هزيمته الثالثة وكلها خارج أرضه وهي الأولى بعد 5 جولات تعادل في ثلاث منها، ورغم أنها الهزيمة الأقسى إلا أنها المرة الأولى التي يسجل فيها ويخرج خاسراً.

وفشل أتلتيكو مدريد بالحفاظ على تقدمه بهدف البديل موراتا 70 على ألافيس الذي أدرك التعادل عبر لوكاس مارتينيز 83 ليخرج الفريقان بتعادل أزعج الأتلتي الذي أخفق بمعادلة برشلونة في الصدارة، علماً أنه التعادل الثاني خارج الأرض لرجال سيميوني والخامس في 7 جولات دون هزيمة على حين هو التعادل الثاني لألافيس بملعبه.

حلاوة الأضواء

عاش غرناطة أسبوعاً تاريخياً بصعوده إلى صدارة الترتيب للمرة الأولى في هذا التوقيت من الموسم وهاهو ينتظر استعادة هذه اللحظات الرائعة عندما ينزل بضيافة خيتافي حادي عشر الترتيب الذي لم يخسر بملعبه هذا الموسم سوى من البرشا، ولم يخسر غرناطة أمام خيتافي في 5 مواجهات أخيرة وفاز بآخر 3 منها.

المباراة تبدأ في الساعة 10.15 بتوقيت دمشق ويسبقها في الثامنة مباراتا مايوركا وأوساسونا وإيبار وفياريـال.

ثنائي فتاك

واصل لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو تألقهما وقادا إنتر إلى فوز صعب على حساب بريشيا بهدفين سجلا في الدقيقتين 23 و63 مقابل هدف جاء بالنيران الصديقة عبر سكرينيار 75 وقد حمل هذا الفوز الرقم 8 وهو السادس للنييرازوري خارج أرضه وقد سجل في كل منها هدفين على الأقل مقابل فوزه بهدف في ملعبه مرتين ليتصدر الترتيب مؤقتاً برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن اليوفي الذي استقبل جنوا بالأمس.

هدفا لوكاكو ولاوتارو حملا الرقم 7 و5 على التوالي للنجمين، أي إنهما سجلا 12 هدفاً من 22 هدفاً هي حصيلة الفريق حتى الآن، علماً أنهما سجلا سوية للمرة الثالثة هذا الموسم بالسييرا A وكان الأرجنتيني سجل 7 أهداف في 13 مباراة بكل المسابقات على حين اكتفى البلجيكي بالأهداف السبعة خلال 12 مباراة.

جولة جديدة

وتنطلق غداً جولة جديدة من الدوريات الكبرى فتقام مباراتان، الأولى في البوندسليغا وتجمع هوفنهايم مع بادربورن والثانية بالليغ آن وفيها يسعى سان جيرمان للابتعاد أكثر عن المنافسين عندما يحل ضيفاً على ديجون متذيل الترتيب والذي لم يعرف سوى الخسارة خلال 11 مواجهة جمعته بالباريسي منذ 2011 في كل المسابقات، وسنكون في تغطية مباريات الجولة في عدد بعد غدٍ السبت.