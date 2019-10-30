ورشات مجلس مدينة طرطوس تتأهب للأمطار

اعتادت شوارع مدينة طرطوس وساحاتها على استقبال كميات من الأمطار الهاطلة بغزارة لتتحول إلى برك ومستنقعات وربما سيول كما جرى في المواسم السابقة قبل أن يتم تصريفها إلى البحر القريب فهل سيتكرر ذلك هذه السنة أم استعدت الجهات العامة المعنية لمثل هذه الحالات؟

مدير شؤون الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس حامد حسين بين لـ«الوطن» أنه ونظراً لغزارة الأمطار في محافظة طرطوس بشكل عام والمدينة بشكل خاص وحرصاً من المدينة على الحفاظ على السلامة العامة وعدم تعرض المدينة والقاطنين فيها لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن ذلك، أبرم مجلس المدينة عقوداً مع الشركة العامة للصرف الصحي قبل بداية موسم الأمطار باعتبارها الشركة المعنية بالصرف الصحي والمطري وهذه العقود تتضمن صيانة وتعزيل الفوهات المطرية وأقنيتها وخطوطها.

وأوضح حسين أنه تم تعزيل المصارف المطرية وجور تفتيشها والأعمال مستمرة لاستكمال كل الأماكن، وإضافة لما تقدم ستبقى ورشات الشركة ومجلس المدينة متأهبة وموجودة على مدار الساعة عند حدوث هطلات مطرية غزيرة، وأيضاً تم اتخاذ إجراءات ناجحة ساهمت بشكل كبير في التخلص من مشكلات وحالات كانت تسبب الإزعاج للمواطنين من دون حدوث أضرار تذكر.

وتمنى حسين على المواطنين التواصل مع شركة الصرف الصحي ومجلس المدينة في حال حدوث أي طارئ يستدعي التدخل والمعالجة، مؤكداً أن المدينة بكل أركانها بمن فيهم رئيس المجلس والمجلس وجميع الدوائر الخدمية جاهزة لحل أي مشكلة أثناء الهطلات المطرية الغزيرة.

من جهته أوضح مدير عام شركة الصرف الصحي منصور منصور أن الشركة اتفقت على بنود العقد وأسعاره مع مجلس المدينة وهي بانتظار تصديقه أصولاً لكنها باشرت بالعمل المطلوب منذ بضعة أسابيع ونظفت نسبة جيدة من المصافي المطرية قبل حلول الشتاء وخاصة في الشوارع الرئيسيّة، وسوف تبدأ اعتباراً من اليوم الخميس في الشوارع الواقعة ضمن الأحياء الشعبية متوقعاً الحد من أضرار السيول والهطلات المطرية الغزيرة في حال حصولها خلال الشتاء القادم.