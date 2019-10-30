الأمن الجنائي يعيد 20 سيارة مسروقة لأصحابها في حلب … توقيف 200 شخص بجرائم أخلاقية وألف مطلوب في النشرة الشرطية

كشف مصدر خاص لــ«الوطن» عن توقيف 4300 شخص لدى فرع الأمن الجنائي في حلب خلال الأشهر الماضية من العام الحالي منهم 1300 شخص تم توقيفهم من دوريات الفرع وتم تنظيم نحو 3400 ضبط وذلك لقيام هؤلاء الأشخاص بجرائم مختلفة جاء ذلك نتيجة متابعة دوريات فرع الأمن الجنائي في حلب، وكذلك تمت مصادرة 100 دراجة نارية من دون لوحات ومهربة سلمت إلى إدارة الجمارك أصولاً.

وفي إطار ضبط الجريمة أكد المصدر أن الفرع تمكن من وضع يده على 17 جريمة قتل، وتم إلقاء القبض على 1000 مطلوب بموجب النشرات الشرطية لأسباب مختلفة تم إيراد أسمائهم في تلك النشرات.

ونتيجة متاجرة البعض في مادة الغاز واحتكار البعض الآخر لها ونتيجة المتابعة من دوريات الأمن الجنائي تمت مصادرة 332 أسطوانة غاز وسلمت إلى مديرية محروقات أصولاً، وكذلك الحال فيما يتعلق بمادة المازوت التي شهدت خلال الفترة الأولى من العام الحالي قلة ما أدى إلى احتكارها من بعض أصحاب النفوس الضعيفة وبيعها بأسعار مرتفعة، كما تمت مصادرة 6000 لتر من المازوت و325 لتراً من البنزين و220 كغ من الزيت المعدني من دوريات المتابعة في الفرع وتم تسليمها إلى فرع محروقات بحلب وإحالة الفاعلين على القضاء أصولاً.

وخلال متابعة الفرع لعمليات التهريب تمكنت إحدى دوريات الأمن الجنائي من ضبط سيارة قادمة من مناطق منبج محملة بدخان تهريب، حيث تم ضبط كمية من الدخان وكمية من زيت زيتون تقدر بـ60 تنكة سلمت تلك المصادرات إلى الجمارك أصولاً وأحيل صاحب السيارة على القضاء.

وتمكنت دوريات الفرع من ضبط 740 غ من الذهب أعيدت لأصحابها وتمت إعادة 18 ماكينة خياطة و10 شاشات تلفزيون و5 برادات منزلية، جميع هذه المسروقات تمت إعادتها إلى أصحابها الذين اعترف عليهم السارقون.

وفي إطار آخر ومتابعة لقمع ظاهرة التزوير ومتابعة شبكات تزوير العملة وترويج العملة المزورة تمكنت دوريات الأمن الجنائي في حلب من ضبط مبالغ مالية سورية سليمة قدرت بحدود 2.9 مليون ليرة، ومبالغ مالية مزورة سورية 450 ألف ليرة، ودولار أميركي صحيح بقيمة 84950 دولاراً، ودولار أميركي مزور 1400 دولار ونظمت بحق الفاعلين الضبوط اللازمة وأحيلوا على القضاء.

كما قام فرع الأمن الجنائي في حلب بتوقيف 200 شخص بجرائم الإخلال بالآداب العامة والدعارة وإحالتهم على القضاء، كما استطاع الفرع استرداد 20 سيارة مسروقة في حلب وتسليمها لأصحابها وكذلك ضبط عصابات سرقة سيارات وأشخاص قاموا بنقل ملكية سيارات مزورة وتقديم الفاعلين للقضاء.

واستطاع الفرع خلال الفترة الماضية من العام الحالي وضع يده على شبكات تزوير العقارات ممن غادر أصحابها القطر ونقل ملكيتها إلى أشخاص من دون حق قانوني وكذلك تم ضبط شبكة لتزوير الوثائق الجامعية والوثائق الدراسية وشبكة لتزوير وكالات قضائية ووثائق رسمية وإيصالات وضبط شبكة لتهريب الأشخاص وضبط حوالات خارجية بطريقة غير مشروعة ودون ترخيص وجرائم صرافة من دون ترخيص وتم ضبط أشخاص قاموا بتزوير بطاقات شخصية واستخراج بطاقات موبايلات بموجبها وبيعها للمناطق الساخنة.