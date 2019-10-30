اقتصاد

بنك البركة سورية أفضل مصرف في مبادرة التنمية المستدامة على مستوى الشرق الأوسط

الخميس, 31-10-2019

بناء على تقييم للنتائج التي تم تحقيقها خلال عام 2019 على صعيد المساهمات المجتمعية والتنمية المستدامة، فاز بنك البركة سورية بجائزة أفضل مصرف في مجال مبادرة التنمية المستدامة على مستوى الشرق الأوسط، وقد تسلمها الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد اللـه حلبي خلال حفل توزيع جوائز المال والأعمال الإسلامية الذي أقيم بتاريخ 23/10/2019 في فندق الريتز بمدينة دبي بحضور عدد كبير من قادة وخبراء صناعة الصيرفة والتمويل الإسلاميين من مختلف أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة عبر حلبي عن تقديره لمؤسسة CPI Financial لاعتمادها معايير عالمية للتقييم وشفافية النتائج واستطرد قائلاً: «حصولنا على هذه الجائزة على مستوى الشرق الأوسط وذلك ضمن قائمة من الفعاليات المالية العالمية التي تم اختصارها في التصفيات النهائية إلى ثلاثة بنوك هي بنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة لبنك البركة سورية، يؤكد دور وفعالية المشاريع والمبادرات التي يقوم بها بنك البركة سورية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع من خلال برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة, واستطرد قائلاً: تميزنا من خلال فريق عمل لديه المعرفة والالتزام والشغف الكبير لتأكيد ريادة بنك البركة بالإضافة لدعم كبير من مجلس الإدارة وتفاعل إيجابي من المجتمع الذي نفخر بالانتماء إليه.
يذكر أن بنك البركة ترشح للمنافسة على الجائزة لتنفيذه مبادرة تكوين لدعم رياديي الأعمال.

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