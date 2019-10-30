عبداللهيان: الإرهاب السياسي الجديد في العراق ولبنان مصيره الفشل

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبداللهيان: إن النسخة الجديدة للإرهاب السياسي في العراق ولبنان ستكلل حتماً بالفشل.

وأشار عبداللهيان في صفحته على «الانستغرام» إلى الاحتجاجات في العراق ولبنان وقال: إن «أميركا والسعودية أجبرا بالأمس رئيس الوزراء باليمن على الاستقالة وحاولوا تسيير الأمور في غياب الحكومة وفشلوا في ذلك وباتوا يتخبطون في مستنقع اليمن، واليوم بدؤوا في العراق ولبنان أيضاً مخططهم للفراغ السياسي وغياب الحكومة وإثارة الاضطرابات ولاشك أن النسخة الجديدة للإرهاب السياسي ستفشل أيضاً».

فارس