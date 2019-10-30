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مصارف لبنان تعاود العمل غداً

| روسيا اليوم

الخميس, 31-10-2019

أعلنت جمعية مصارف لبنان أمس أن المصارف ستعاود العمل الطبيعي ابتداء من غد الجمعة.
وعقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعا لمواكبة التطورات، وأكد في بيان أن «المصارف تعاود العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة في الأول من تشرين الثاني 2019»، مشيراً إلى أنه «نظرا لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت في 1 و2 تشرين الأول حتى الساعة الخامسة بعد الظهر».
وذكرت الجمعية أن المصارف ستستمر اليوم الخميس 31 تشرين الأول الجاري في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون اليوم مخصصاً للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءا من صباح الجمعة.
وتقفل البنوك في لبنان، أبوابها لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط احتجاجات شعبية واسعة استمرت قرابة أسبوعين، قدم على إثرها رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

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