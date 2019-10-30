مستوطنون إسرائيليون شنوا حرباً على قرى نابلس .. ستة عشر ألف منزل في فلسطين المحتلة على قائمة الهدم

كشف مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر أن 16 ألف منزل في القدس المحتلة على قائمة الهدم، وأن أوامر صدرت من سلطات الاحتلال بهدمها، وذلك بهدف خفض الوجود الفلسطيني في مدينة القدس إلى أقل من 10 في المئة، في مقابل ذلك تم تكثيف إقامة وحدات استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض وعقارات المقدسين، كل ذلك بهدف زيادة أعداد المستوطنين .

وقال خاطر لــ«الوطن»: إن «عمليات الهدم للمنازل والعقارات الفلسطينية تنفذ بشكل يومي من جرافات الاحتلال وإن الاحتلال يجبر في كثير من الأحيان أهالي القدس، ممن صدرت بحق منازلهم أوامر هدم، على هدم منازلهم بأيدهم، وإن أصحاب المنازل المهددة بالهدم يعيشون حالة رعب حقيقة، خاصة أن جرافات الاحتلال قد تقدم على هدم منازل في أي لحظة».

ولفت خاطر أن القدس تعيش حالة حرب حقيقة، في ظل عمليات الهدم والتهجير وعمليات التطهير العرقي التي تمارس بحق سكانها، مؤكداً أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من خمسة آلاف منزل فلسطيني منذ احتلال المدينة عام 1967.

وأشار خاطر إلى أن صمت المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة من جامعة الدول العربية والدول الإسلامية تجاه ما يحدث في القدس من عدوان وتطهير عرقي شجعا الاحتلال على تصعيد عدوانه على القدس المحتلة، محذراً من مخططات خطيرة تحاك للمسجد الأقصى المبارك في ظل عمليات الاقتحام اليومية لباحاته من المستوطنين.

على صعيد متصل قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة المحتلة غسان دغلس لــ«الوطن»: «إن عصابات المستوطنين نفذت أمس عدواناً واسعاً على قرية حوارة ودير الحطب بنابلس، واعتدوا على المزارعين وسرقوا ثمار الزيتون، وإن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في اعتداءات المستوطنين».

وأكد دغلس أن مخططات الاحتلال الاستيطانية في نابلس بلغت معدلات خطيرة، حيث يخطط الاحتلال لضم مناطق واسعة تقع في محيط بلدات وقرى نابلس للمستوطنات بهدف توسيعها، وربط تلك المستوطنات بعضها مع بعضها الآخر وشق طرق التفافية.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل ورام الله وبيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 19 منهم.

إلى ذلك جدد مستوطنون إسرائيليون أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة «وفا» أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

كما أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الفلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم والتنكيل بهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.