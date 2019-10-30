«الداخلية» جاهزة لتقديم خدمات الأحوال المدنية.. و«التربية» لمعالجة أوضاع الطلاب … وزارة الدفاع تدعو «قسد» إلى الانخراط في الجيش لمواجهة العدوان التركي

دعت وزارة الدفاع أمس المجموعات المسماة «قوات سورية الديمقراطية- قسد» إلى الانخراط في الجيش العربي السوري، للتصدي للعدوان التركي، بالترافق مع إعلان وزارة الداخلية عن جاهزيتها لتقديم الخدمات كافة المتعلقة بشؤون الأحوال المدنية لجميع أهالي منطقة الجزيرة السورية، وإعلان وزارة التربية جاهزيتها لمعالجة أوضاع الطلاب الدراسية في المنطقة المذكورة.

وأصدرت وزارة الدفاع بياناً، نقلت وكالة «سانا»، فيه أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة «قسد» إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية.

وقالت الوزارة: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين في الانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً.

وأكدت الوزارة، «أننا في سورية نواجه عدواً واحداً ويجب أن نبذل مع أبناء سورية الموحدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سورية الحبيبة».

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان عن جاهزيتها لتقديم الخدمات كافة المتعلقة بشؤون الأحوال المدنية لجميع أهالي منطقة الجزيرة السورية الذين منعتهم ظروفهم الصعبة من الحصول عليها.

وأكدت الوزارة، أنها تستقبل كل من يرغب في الالتحاق بوحدات قوى الأمن الداخلي من المجموعات المسماة «أسايش».

وبالترافق مع بياني وزارتي الدفاع والداخلية، قالت وزارة التربية في بيان لها أيضاً: إنه ونظراً للظروف الأمنية والعسكرية التي عانت منها منطقة الجزيرة السورية جراء العمليات الإرهابية وأدت إلى عدم تمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي، فإن الوزارة تعلن جاهزيتها الكاملة لمعالجة أوضاع الطلاب الدراسية واستدراك ما فاتهم من تحصيل علمي وسيحصل الطلاب على شهاداتهم بعد خضوعهم للامتحانات وفقاً للأنظمة والقوانين.