في لقاء تبثه قناتا «السورية» و«الإخبارية» عند التاسعة من مساء اليوم … الرئيس الأسد يحدد مواقف الدولة من قضايا الساعة الساخنة

يطل الرئيس بشار الأسد في حوار خاص مع قناتي «الفضائية السورية» و«الإخبارية السورية» عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ليتناول العديد من ملفات الساعة الساخنة على الصعيد الميداني والسياسي والداخلي، ويحدد مواقف الدولة من هذه القضايا.

وبحسب الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الأسد سيتطرق في حواره إلى الدور الذي لعبته سورية في عملية قتل متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، والمشكلة مع الأكراد، وموقف دمشق من الاتفاق الروسي التركي، وكيفية تعامل الدولة مع الذين كانوا لسنوات خارج كنف الدولة السورية، كذلك حول اللقاءات مع تركيا إن حصلت في السابق أو المستقبل وعلى أي مستوى.

الرئيس الأسد في لقائه التلفزيوني سيتحدث عن معركة إدلب، ورسالته من زيارته لخطوط النار هناك، وأيضاً حول إمكانية وجود إشراف أممي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وإن كان الدستور السوري سيغير.

الرئيس الأسد سيتطرق للوضع الداخلي وعن رأيه بأداء الحكومة بما يخص الوضع المعيشي وإجراءات الدولة تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وعن حملة مكافحة الفساد إن بدأت في سورية ودور الإعلام فيها.