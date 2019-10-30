يفرض ويزيد الرسوم السنوية على السيارات السياحية … «النقل»: مشروع القانون يأتي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار المركبات

فرض مشروع قانون، وصل إلى مجلس الشعب، رسوماً على المركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت عند تجديد الترخيص السنوي لها من دون التأمين، لتبدأ من 10 آلاف ليرة للسيارات التي لا تزيد محركاتها عن 1600 سم3 لتصل حتى مليوني ليرة على السيارات فوق 4000 سم3, ووافق مجلس الشعب على إحالة المشروع الخاص بتحديد الرسوم على المركبات العاملة على البنزين والمازوت إلى لجنة الخدمات بعدما تمت الموافقة عليه دستورياً من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، يفرض رسوما سنوية بقيمة 15 ألفاً على السيارات السياحية الصغيرة التي تتراوح سعة محركها ما بين 1600 حتى 2000 سم3، وبقيمة 20 ألفاً ما بين الفئة السابقة وحتى 2400 سم3، وبقيمة 100 ألف ليرة للفئة التالية حتى 3 آلاف سم3، و250 ألفاً للفئة التالية حتى 3500، و500 ألف ليرة للفئة التالية حتى 4000 سم3، في حين ارتفعت الرسوم إلى مليوني ليرة لمن تجاوزت سعة محركها 4 آلاف سم3.

كما فرض المشروع على السيارات العاملة على المازوت مبلغ 5 آلاف ليرة للمتوسطة «الميكرو باص» و10 آلاف على الكبيرة.

وأرجعت وزارة النقل تحديد رسوم جديدة على المركبات «بحسب الأسباب الموجبة» المرفقة مع المشروع إلى الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية وخصوصاً السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة، مشيرة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات.