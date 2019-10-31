توفي بعد زواجه بـ 7 ساعات

جرت في مستشفى مدينة نورثهامبتون البريطانية مراسم عقد قران غير اعتيادية لمريض على حافة الموت.

وتفيد صحيفة «ديلي ميل» بأن هاري سمارت (33 سنة) شكا في شهر تموز الماضي سوء حالته الصحية، وآلاماً في منطقة الصدر، وبدأ يفقد وزنه تدريجياً وساءت نوعية نومه.

واكتشف الأطباء في نهاية شهر أيلول الماضي أنه يعاني سرطان الرئة في مرحلته النهائية، واعتقدوا بأنه سيعيش أياماُ محدودة فقط.

فقرر الرجل الرحيل عن هذه الدنيا وهو متزوج، لذلك نظمت له مراسم عقد قران في إحدى ردهات المستشفى بحضور أقربائه وأصدقائه وخطيبته لورا (31 سنة)، وأعلنهما الكاهن زوجاً وزوجة بعد انتهاء الطقوس الدينية.

وتقول لورا: «لقد نطق قسم الزواج وألبسني الخاتم وقبلني. رقدت بجانبه وشاهدنا فيلماً بعنوان «سريع وغاضب-8» لأنه كان مولعاً بالسيارات».

وبعد سبع ساعات رحل هاري إلى الآخرة.